Damm gegen Hochwasser in Welden stößt auf viel Skepsis

Das Foto zeigt das schlimme Hochwasser in Welden 2013. Damit es nicht wieder zu solchen Aufnahmen kommt, soll ein Damm her.

Bei der Vorstellung des Millionenprojekts in Welden werden Vorbehalte laut. Doch was wäre die Alternative?

Von Tobias Karrer

Während es draußen kühl und regnerisch ist, wird bei der Bürgerversammlung zum Thema Hochwasserschutz in Welden am Donnerstagabend hitzig diskutiert. Im Gasthof Hirsch berichten Michael Trayer und Angelika Otto vom Ingenieurbüro Steinbacher in Neusäß über ihre Planungen zum neuen Damm an der Laugna vor Welden Richtung Ehgatten und beantworten die Fragen der Bürger.

Trayer ist für die technischen Details zuständig. Er schickt voraus, dass ein Jahrhunderthochwasser in Welden einen Gesamtschaden von zehn Millionen Euro verursachen würde. Es gibt Berechnungsmodelle, in die nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art der betroffenen Gebäude einfließt. In Welden wären demnach 69 Hauptgebäude und über 100 Nebengebäude betroffen.

Deshalb soll für über drei Millionen Euro ein bis zu sieben Meter hoher Damm entstehen. Bei einem Jahrhunderthochwasser wird mithilfe des Bauwerks eine Fläche von etwa 191000 Quadratmetern geflutet, die angenommene Wassermenge beträgt 365000 Kubikmeter. Trayer präsentiert einen Kartenausschnitt, auf dem deutlich wird, dass so fast die gesamte Fläche zwischen Ehgatten und Welden überschwemmt würde. Nur die etwas höher gelegene Straße bliebe frei.

Am Ortsanfang wird das Flussbett verbreitert

Zu einer Überschwemmung der gesamten Fläche komme es aber nur bei einem Jahrhunderthochwasser. Bei einem zehnjährigen Hochwasser wären nur die Becken unmittelbar vor dem Damm geflutet, erklärt Trayer. Auch innerorts soll etwas am Fluss verändert werden: Die Laugna soll hier in der Lage sein, mehr als zehn Kubikmeter Wasser in der Sekunde zu fassen, ohne über die Ufer zu treten. Am Ortsanfang wird das Flussbett deshalb verbreitert, im Ortskern wollen die Planer mit höheren Mauern arbeiten, um die Durchlaufmenge zu erreichen.

Auch mit Blick auf die anstehende Diskussion spricht Trayer in seinem Vortrag mögliche Alternativen an. Weder die Erweiterung des Beckens im Fischbachtal noch ein Damm vor Ehgatten könnte das Bauwerk vor Welden ersetzen, erklärt der Planer. Selbst in Kombination würden die beiden Maßnahmen nur dazu führen, dass der Damm vor Welden etwa 1,5 Meter niedriger gebaut werden könnte.

Der Damm ist ein Eingriff in die Landschaft

Angelika Otto ist für den Naturschutz zuständig. Sie erklärt, welche Auswirkungen das Bauprojekt auf das Laugnatal haben könnte. Die aktuellen Pläne seien in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde entstanden. Das Laugnatal sei durch eine hohe Anzahl an Biotopen gekennzeichnet, erklärt Otto. Vor allem artenreiche Feucht- und Nasswiesen wären von der Baumaßnahme betroffen und einige alte Bäume müssten gefällt werden. Auch um der Diskussion vorzubeugen, legt Otto den landschaftspflegerischen Begleitplan im Detail dar: Was schon da ist, soll so gut wie möglich erhalten werden. Außerdem sind Ausgleichsflächen im Umkreis des Laugnatals geplant.

Trotz allem betont auch Angelika Otto auf Nachfrage aus dem Publikum: „Der Damm ist auf jeden Fall ein Eingriff in das Landschaftsbild.“

Die Zuhörer scheinen alles in allem skeptisch. Es kommt die Frage nach Fischen in der Laugna. Außerdem zweifeln mehrere Bürger an den Berechnungen des Planungsbüros und fragen nach, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Trayer erklärt, dass man sich mit Daten des Wetterdienstes behelfe und auf Berechnungsmodelle zurückgreife.

Gibt es Alternativen?

Auch von der Alternativlosigkeit des Damms vor Welden scheinen die Bürger nicht überzeugt. Außerdem kommt Kritik an Baugebieten in den umliegenden Gemeinden. Auch hier würde zusätzliches Wasser von versiegelten Flächen ins Laugnatal fließen. Ein Zuhörer erklärt: „Eigentlich müssten hier Vertreter der Staatsregierung sitzen, die haben uns das nämlich eingebrockt.“ Ein anderer betont: „Adelsried baut, und Welden muss es dann zahlen.“

Irgendwann beendet Bürgermeister Peter Bergmeir die Diskussion. Man drehe sich im Kreis erklärt er. Keiner der Anwesenden, auch nicht er selbst, verfüge über die Expertise die Berechnungen des Planungsbüros und der Fachbehörden nachzuprüfen. Diese hätten aber gezeigt, dass die Maßnahme notwendig ist. Natürlich sei der Damm ein „klarer Eingriff in die Natur“, aber das Bauwerk diene aber dem Schutz von Besitz und Leben. „Ich will mir die Diskussionen gar nicht vorstellen, wenn beim Hochwasser mal jemandem etwas passiert“, sagt Bergmeir.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Unterstützer des Dammprojekts bei der Bürgerversammlung eher ruhig. Jetzt springt einer dem Bürgermeister bei: „Ich war betroffen vom Jahrhunderthochwasser 1985 und ich hoffe, dass der Damm bald kommt, denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“

