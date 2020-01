vor 2 Min.

Dank an die Ehrenamtler

Der SV Thierhaupten würdigt das Engagement der freiwilligen Helfer

Mit einem guten Essen und einem geselligen Beisammensein hat der Sportverein Thierhaupten sich bei seinen ehrenamtlich Tätigen bedankt. Vorstandsmitglied Christian Allmann begrüßte dazu am Ehrenamtstag im voll besetzten Sportheim des SVT auch einige Ehrengäste. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz könnte der Großverein mit mehreren Sparten und mehr als 1200 Mitgliedern nicht existieren. Fußballspielen mit Trainern, die ganzjährig zur Verfügung stehen, Trainer in Turnen und Tennis, gemeinsame Skifahrten und die Schachabteilung bieten ein vielfältiges Sportangebot. Helfer halten in ihrer Freizeit die Sportanlage in Ordnung und erledigen Verwaltungsarbeiten. Ehrenamtsbeauftragter Harald Förg überreichte Urkunden und Anstecknadeln an Jubilare für 35, 30, 15, zehn und fünf Jahre aktive Mitarbeit. (hils)

