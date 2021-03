11:19 Uhr

Darf Leukämie-Patient Matthias Mark bald nach Hause?

Plus Der schwer kranke Meitinger Matthias Mark und seine Familie erfahren große Hilfsbereitschaft. Doch der Kampf um seine Gesundheit duldet keine Pause.

Von Diana Deniz

Gemeinderat und Rechtsanwalt Matthias Mark aus Meitingen ist an Leukämie erkrankt. Um zu genesen, benötigt er einen passenden Stammzellenspender. Seit unserem Bericht hat sich im Hause Mark einiges getan. "Die Resonanz auf den Bericht war der Wahnsinn. Wir haben viele E-Mails, Briefe, kleine Geschenke und Genesungskarten bekommen", zeigt sich Ehefrau Tanja Mark überglücklich. "Es ist so schön und aufmunternd, wie die Menschen Anteil an unserem Schicksal nehmen. Das baut uns richtig auf, und die Angst rückt ein wenig in den Hintergrund."

Nachdem die DKMS-Spendenaktion für Matthias Mark unter www.dkms.de/matthias angelaufen ist, bekamen sie auch zahlreiche Fotos zugeschickt. "Die Spender haben uns Bilder von ihren DKMS Registrierungspaketen zugeschickt. Das freut uns unglaublich, denn jeder Neuregistrierte zählt."

Blutkrebs-Erkrankung bei Matthias Mark: "Im Wechselbad der Gefühle"

Die Familie erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle. "Auf der einen Seite kommt so viel Aufmunterung und auf der anderen Seite kämpft mein Mann alleine im Krankenhaus. Denn nach der Chemo ging es ihm richtig schlecht und sie hat ihn sehr mitgenommen." Das Gute an der Chemo sei gewesen, dass er kein Fieber und keine Infektion bekam und alles nach Plan laufe. Bevor die dritte Chemo und danach hoffentlich die geeignete Stammzellenspende anstehe, darf der Patient nach Hause.

Wie sich durch eine Knochenmarkspende Leben retten lässt 1 / 4 Zurück Vorwärts Knochenmarkspenderdatei: In Deutschland gibt es 27 Knochenmarkspenderdateien. Die bekannteste ist die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Über das zentrale Knochenmarkspenderregister Deutschland (ZKRD) werden die Merkmale aller registrierten Spender gespeichert und sind weltweit anonym abrufbar.

DKMS: Sie wurde 1991 gegründet, um der leukämiekranken Mechtild Harf zu helfen. Ihr Ehemann Peter Harf, ihre Töchter und Freunde der Familie starteten damals Registrierungsaktionen, damit sie einen passenden Spender findet. 1991 waren in ganz Deutschland nur 3000 Menschen als Stammzellspender registriert. Heute ist die DKMS nach eigenen Angaben der weltweit größte Verbund von Stammzellenspenderdateien.

Spender: Bei der DKMS Deutschland sind derzeit über sechs Millionen Spender registriert. Im Schnitt wird von 100 Menschen, die sich registrieren lassen, einer tatsächlich gebeten, Knochenmark zu spenden. 2017 verzeichnete die DKMS in Deutschland mehr als 5000 Stammzellen- oder Knochenmark-Spenden. Allerdings sucht auch jeder zehnte Patient vergeblich einen passenden Spender.

Typisierung: Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als Spender registrieren lassen – online und kostenlos. Man bekommt ein Wattestäbchen-Set nach Hause geschickt, macht einen Wangenabstrich, der dann im Labor auf Gewebemerkmale untersucht wird, sogenannte HLA-Merkmale. Damit ein Empfänger die Spende verträgt, sollten neun von zehn HLA-Merkmale von Spender und Empfänger zusammenpassen. Die Ergebnisse werden anonym gespeichert. Weitere Informationen und das Spendenkonto finden Sie unter www.dkms.de

Die Ehefrau schreibt in den sozialen Medien: "Matthias ist nun schon über sieben Wochen (50 Tage) im Krankenhaus. Eine lange Zeit, die ihn auch psychisch stark beansprucht. Die Ärzte sprechen da von Hospitalisierung. Matthias hat sämtliches Zeitgefühl verloren. Wochentage oder das Datum haben in seinem Alltag keine Bedeutung. (…) Durch die Isolation und fehlende soziale Kontakte werden die Emotionen bei ihm weniger. Das ist verständlich, aber gerade für uns als Familie manchmal schwer." Gegen den Krankenhauskoller, wie Tanja Mark es nennt, hat ihr Mann ein Rezept gefunden. Er setzt sich täglich Aufgaben, um geistig und körperlich fit zu bleiben, wie zum Beispiel Trainingseinheiten auf dem Ergometer.

Die Familie von Matthias Mark muss in Quarantäne

Zuerst müssten sich nun seine Blutwerte erholen, und dann dürfe er für eine kurze Zeit nach Hause. Das bedeutet für die Familie Quarantäne, damit weder Sohn noch Ehefrau das Coronavirus nach Hause bringen. Für Sohn Sebastian heißt das, dass er weiterhin nicht in die Schule kann, auch wenn seine Mitschüler im Klassenzimmer sitzen. Aber sein Papa ist ihm das wert, und er freut sich riesig, wenn er aus der Uniklinik Augsburg auf Kurzurlaub nach Hause darf. Seine Frau sagt: "Wir sind seit 21 Jahren zusammen, und ich hätte nie gedacht, dass eine Umarmung oder die Hand geben einmal so ein mega Highlight werden."

Doch der Kampf um die Gesundheit ihres Mannes kennt keine Pause. Kurz vor dem Interview hat Tanja Mark ihre Schwiegermutter ins Krankenhaus zur Blutabnahme gefahren, damit geprüft werden kann, ob sie als Spender in- frage kommt. Doch nur ein Drittel aller Blutkrebspatienten finden den passenden Spender innerhalb der Familie.

Die Flyer werden am Wochenende aus der Druckerei abgeholt. Dann will Tanja Mark losmarschieren und diese überall verteilen. "Wir haben viele Freunde und Bekannte, die uns dabei helfen. Wir schicken die Flyer auch zu Verwandten nach Berlin, an die Ostsee und nach Regensburg. Stammzellenspender werden ja weltweit gesucht und wir nutzen jede Chance, die wir kriegen." Besonders freut sich die Familie über die Unterstützung der Kinderband Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme, die die Flyer fleißig mitverteilt.

Es gibt eine Spendenaktion für Blutkrebs-Patient Mark aus Meitingen

Ein ganz großer Stein ist Familie Mark vom Herzen gefallen, als sich Rechtsanwalt Bernhard Hannemann aus Neusäß gemeldet hat, um die Kanzlei von Matthias Mark am Laufen zu halten. Meitingens Bürgermeister Michael Higl hat die Schirmherrschaft für die DKMS-Spendenaktion "Matthias kämpft gegen Blutkrebs!" übernommen. "Wir drücken fest die Daumen", sagte Higl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weil jede Typisierung 35 Euro kostet, spendeten die Gemeinderäte ihre Sitzungsgelder der jüngsten Sitzung. An der nahm Matthias Mark übrigens teil. Er war via Video zugeschaltet. (mit laga)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen