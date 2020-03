11.03.2020

Darf ich aus Angst vor Corona zu Hause bleiben?

Welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer haben und was im Ernstfall mit dem Lohn passiert

Von Maximilian Czysz

Der Coronavirus verändert auch die Arbeitswelt. Welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer und -geber haben, weiß Anita Christl. Sie ist die Fachberaterin Arbeitsrecht bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben.

Darf ich zu Hause bleiben, wenn ich Angst habe, mich anzustecken?

Wegen der Angst vor einer Ansteckung kann ein Arbeitnehmer nicht zu Hause bleiben. Er hat eine arbeitsvertragliche Leistungspflicht gegenüber seinem Arbeitgeber.

Was ist, wenn ich einen dienstlichen Termin absage, weil ich größere Menschenmassen meiden möchte?

Hier gilt dasselbe. Will der Arbeitnehmer aus Vorsicht größere Menschenansammlungen vermeiden, reicht das als Grund nicht aus, um von seiner Pflicht zur Arbeitsleistung entbunden zu werden.

Was ist, wenn mich der Arbeitgeber nach Hause schickt, beziehungsweise in der Firma niemand mehr arbeiten darf? Bekomme ich dann trotzdem Gehalt?

Diese Frage beinhaltet mehrere Aspekte. l Wenn der Arbeitgeber aus Fürsorge gegenüber den anderen Mitarbeitern, weil der besagte Mitarbeiter beispielsweise in einem Krisengebiet in Urlaub war, diesen einzelnen Mitarbeiter freiwillig von der Arbeit freistellt, dann übernimmt in diesem Fall der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung.

l Wenn ein einzelner Mitarbeiter am Virus erkrankt und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, zahlt der Arbeitgeber gemäß der allgemeinen Regelung zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

l Ist der Mitarbeiter lediglich ein „Verdachtsfall“, weil er beispielsweise mit einer erkrankten Person Kontakt hatte, kann die Gesundheitsbehörde ein Beschäftigungsverbot im Sinne des Infektionsschutzgesetzes anordnen. In diesem Fall könnte der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Vergütung durch den Arbeitgeber nach einer Sonderregelung im Bürgerlichen Gesetzbuch haben oder über eine Verdienstausfallentschädigung durch die Behörde nach dem Infektionsschutzgesetz.

l Wird eine Betriebsabteilung oder der komplette Betrieb durch das Gesundheitsamt geschlossen, entsteht in der Regel ein Entschädigungsanspruch gegenüber dem Staat nach dem Infektionsschutz.

Was ist, wenn ich als Selbstständiger wegen behördlicher Anordnungen nicht arbeiten kann?

Sollten die Voraussetzungen nach Infektionsschutzgesetz vorliegen, dann haben auch Selbstständige die Möglichkeit, einen Antrag auf Verdienstausfallentschädigung zu stellen. Dieser muss innerhalb von drei Monaten bei der Regierung von Schwaben in Augsburg gestellt werden.

Ist der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet, spezielle Maßnahmen wegen des Coronavirus zu ergreifen?

Arbeitgeber sind aufgrund Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern verpflichtet, allgemeine oder spezielle Maßnahmen zu ergreifen. Ausschlaggebend ist natürlich das Tätigkeitsfeld des Unternehmens. Der Arbeitgeber hat – abgestimmt auf sein Unternehmen – eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ein Hinweis zur persönlichen Hygiene, das Aufstellen von Desinfektionsmitteln ist mittlerweile allgemein üblich. Arbeitgeber werden in der Regel derzeit genau prüfen, ob sie Mitarbeiter zu Meetings schicken und ob nicht etwa auch eine Telefonkonferenz oder ein Skype-Austausch möglich ist. Mitarbeiter können, sofern das mit ihnen abgesprochen ist, vom Arbeitgeber zur Homeoffice-Arbeit verpflichtet werden. Das sind nur einige Beispiele.

Kann der Arbeitgeber einen Mundschutz verbieten?

Sollten Arbeitnehmer Mundschutz und Schutzhandschuhe tragen wollen, könnte das nur dann untersagt werden, wenn der Arbeitgeber einen nachvollziehbaren Grund hätte. In manchen Betrieben ist ohnehin aus anderen Arbeitsschutzgründen heraus bereits ein Mundschutz vorgesehen, so zum Beispiel bei Lackierarbeiten. (Symbolfoto: Adobe Stock)

Themen folgen