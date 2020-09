vor 2 Min.

Darum heulen am Donnerstag in 29 Orten im Landkreis Augsburg die Sirenen

Das Warnsystem wird am Donnerstag bundesweit getestet. Welche Städte, Märkte und Dörfer im Augsburger Land die Sirenen hören werden.

Von Christoph Frey

Erstmals findet am Donnerstag, 10. September, ein bundesweiter Warntag statt, mit dem die Sirenen getestet werden. Den Testlauf gibt es künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September. Er ergänzt den im Freistaat Bayern ebenfalls im September eines jeden Jahres durchgeführten landesweit einheitlichen Probealarm.

Mit der Überprüfung soll die Bevölkerung mit dem Katastrophenschutz-Warnsignal „einminütiger Heulton“ und dessen Bedeutung „Rundfunkgeräte einschalten“ vertraut gemacht werden. Dieser Heulton unterscheidet sich gegenüber dem bekannteren Heulton der Feuerwehrsirenen.

Bundesweiter Warntag: Wo werden Sirenen im Kreis Augsburg getestet?

Die Auslösung der Katastrophenschutz-Sirenen erfolgt ab 11 Uhr und betrifft im Landkreis Augsburg folgende Städte, Märkte und Gemeinden, jeweils mit Ortsteilen:

Adelsried, Allmannshofen, Altenmünster, Aystetten, Biberbach, Bobingen, Bonstetten, Diedorf, Dinkelscherben, Ehingen, Ellgau, Emersacker, Gablingen, Gersthofen, Heretsried, Horgau, Königsbrunn, Kühlenthal, Langweid, Meitingen, Neusäß, Nordendorf, Oberottmarshausen, Stadtbergen, Thierhaupten, Wehringen, Welden, Westendorf, Zusmarshausen.

Die betroffenen Kommunen (29 von 46) liegen innerhalb eines 25-Kilometer-Radius um das Kernkraftwerk Gundremmingen oder haben ein Chemiewerk in der Nähe, in dem mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird.

Darüber hinaus erfolgt durch das Landratsamt Augsburg eine gesonderte Warnmeldung über die Warn-App „NINA“. In der App kann es zu einer Doppelwarnung kommen, da das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ebenfalls eine bundesweite Warnung über diverse Warn-Apps aussendet.

Doch was wäre eigentlich, wenn es zu einem schlimmen Unfall käme?

Durchgespielt werden diese Szenarien immer wieder. Experten sind sich einig: Was wirklich passieren würde, ist kaum zu kalkulieren. Konkret geprobt werden könnten nur einzelne Schritte. Zuletzt spielten die Katastrophenschutzbehörden das Szenario im Herbst 2017 durch. Allein aus der sogenannten Mittelzone, das ist ein Bereich von 20 Kilometern rund um das Kernkraftwerk, müssten bei einem Evakuierungsbefehl der Regierung von Schwaben innerhalb von 24 Stunden mehr als 150.000 Menschen fliehen. Im Landkreis wären es laut Landratsamt rund 16.000. Dort liegen Gemeinden wie Zusmarshausen und Altenmünster im betreffenden Radius. Rund drei Viertel der Menschen würden sich nach Schätzungen der Behörden in ihren Autos auf den Weg machen, die anderen müssten mit Bussen und der Bahn geholt werden und an Sammelplätzen in den Gemeinden zusammenkommen. Zudem gibt es eine Außenzone (100-Kilometer-Radius ums Kraftwerk).

Für sie gibt es laut Auskunft des Augsburger Landratsamtes keine zeitlichen Fristen für eine Evakuierung. Was in diesem Bereich empfohlen wird, hänge von der zu erwartenden Belastung durch radioaktive Stoffe ab. Zudem lagern auch im Landkreis Augsburg große Mengen an Kaliumjodidtabletten. Über den genauen Lagerort will das Landratsamt aus Sicherheitsgründen keine Angaben machen. Im Ernstfall sollen die Tabletten zu Feuerwehrhäusern und Apotheken gebracht und dort an die Menschen verteilt werden. Bis in jeden einzelnen Ortsteil sei die Zahl der Tabletten geplant, so die Kreisbehörde. Die Jod-Dosis soll verhindern, dass die menschliche Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt.

Unter den rund 40 Chemiefirmen im Landkreis gibt es ein halbes Dutzend Störfallbetriebe. Dort wird mit gefährlichen Stoffen oberhalb einer bestimmten Menge hantiert, was besondere Sicherheitsvorkehrungen und spezielle Notfallpläne erfordert. Die Menschen in Gersthofen und Umgebung, wo diese Betriebe gehäuft liegen, kennen das. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören spezielle Übungen und eine regelmäßige Information der Öffentlichkeit. Im Industriepark von Gersthofen wacht eine eigene Werksfeuerwehr. (AZ/cf)

Sollten bei der Funktionsprüfung Sirenensignale nicht ablaufen oder sonstige Störungen auftreten, wird darum gebeten, dies umgehend dem Landratsamt Augsburg unter den Telefonnummern 0821/3102-2249 oder -2311 zu melden.

