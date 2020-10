05:30 Uhr

Darum müssen zwei Ärzte von Gersthofen nach Schwabmünchen wechseln

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Gersthofen wird an die Wertachkliniken in Schwabmünchen (Bild) verlagert.

Plus Gersthofen wird Ende des Jahres zwei Hausärzte weniger haben. Im Medizinischen Versorgungszentrum wurden bisher rund 2000 Patienten betreut. Was nun passiert.

Von Sören Becker

Als die Nachricht die sozialen Netzwerke traf, gab es eine Reihe von unterschiedlichen Reaktionen. Einen Nutzer hat die Information, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Gersthofen an die Wertachkliniken in Schwabmünchen verlagert wird, nicht überrascht: "Ist doch kein Wunder, bei dem was man niedergelassenen Ärzten zumutet", sagt er. Eine andere Nutzerin bedauert, das Doktor Wolfgang Oblinger zu den Wertachkliniken in Schwabmünchen wechselt: "Er ist ein sehr toller Mensch", schreibt sie. Die Patienten müssen sich einen neuen Hausarzt suchen. Mit dem Wechsel der Praxis nach Schwabmünchen gibt es nun zwei Hausärzte weniger in der Stadt. Oblingers Kollegin Luz Ocampo Hurtado wird mit ihm nach Schwabmünchen wechseln.

Was Wolfgang Oblinger zu dem Wechsel sagt

Oblinger wird ab Januar nächsten Jahres an den Wertachkliniken in Schwabmünchen praktizieren. Für ein Jahr hat er sich dort vorerst verpflichtet. Zum Jahresende soll das MVZ schließen. Motivierend war für ihn vor allem der zusätzliche Zeitgewinn: "Der ganze Verwaltungsaufwand fällt weg und ich kann mich auf die eigentliche Tätigkeit, die Medizin konzentrieren." Seine Arbeitswoche habe momentan 60 bis 70 Stunden. Der Gastroenterologe hofft dann mehr Zeit für seine Hobbies und seine Kinder zu haben.

Dr. Wolfgang Oblinger, Arzt für Innere Medizin, schließt zum Jahresende seine Praxis in Gersthofen. Er wechselt an die Wertachkliniken. Bild: Marcus Merk

Aber der Wechsel hat auch negative Seiten: "Ich hatte in Gersthofen sehr viele schöne Jahre und sehr viel Spaß. Ich bin traurig, dass ich meine Patienten, die ich teilweise seit Jahrzehnten behandle, verlieren werde", sagt er. Was mit der Praxis geschehen soll, ist noch unklar, nur ein Arzt wird dort wohl nicht einziehen.

Damit verlieren seine etwa 2000 Patienten ihre Hausarztpraxis. Eine neue in Gersthofen zu finden dürfte schwer werden. Viele der insgesamt zwölf Ärzte dort sind bereits ausgelastet und nehmen keine weiteren Patienten auf. Zum Vergleich: In Neusäß gibt es derzeit 19 Hausärzte und in Schwabmünchen sind es 15. Oblinger ist sich der Probleme durchaus bewusst: "Viele von denen werden nach Augsburg fahren müssen. Für die älteren Patienten ist das natürlich schwer", sagt er. Die Suche nach einem Nachfolger verlief erfolglos: "Wir haben da bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern angerufen, aber es gab keine Kandidaten."

Auch die Wertachkliniken suchen schon einen Nachfolger

Martin Gösele ist Vorstand bei den Wertachkliniken. Dort habe man sich bemüht die Lücke, die Oblinger gelassen hat zu füllen: "Wir sind proaktiv an mehrere Hausarztpraxen im Umkreis herangetreten", sagt Gösele. Zudem bemühe man sich einen Nachfolger für die Praxisräumlichkeiten von Oblinger zu finden. Es habe bereits einige Ärzte gegeben, die sich erkundigt hätten. Bewerbungen habe man allerdings noch nicht bekommen. Zudem habe man bereits eine Hausärztin und Internistin in "unmittelbarer Nähe von Gersthofen" gefunden, die bereit wäre Oblingers Patienten notfalls zu übernehmen. "Wir haben zwei kleine Kliniken. Wir geben da im Rahmen der Möglichkeiten unser Bestes."

Gösele verteidigt die Verlagerung des MVZs: "Wir stehen für eine wohnortnahe medizinische Versorgung", sagt er. Der nördliche Landkreis sei deutlich besser mit Haus- und Fachärzten versorgt als der südliche. Daher sei der Schritt gut für die allgemeine Versorgungslage.

Die Wertachkliniken wollen zusammen mit einer weiteren bereits verpflichteten Gastroenterologin einen Darmschwerpunkt einrichten. Das hat auch ökonomische Gründe: "Wenn Patienten an Kliniken in Ballungszentren überwiesen werden, bleiben sie dann häufig da", sagt Gösele. "Medizintourismus ist ja auch keine Lösung." Gerade kleinere Kliniken haben weniger Fachmediziner und technische Möglichkeiten. Das heißt, sie müssen ihre Patienten öfter überweisen und verlieren dadurch Geld.

Auch die Stadt Gersthofen will den Wechsel von Oblinger verhindern

Wie Pressesprecherin Ann-Christin Joder bekannt gab, will Bürgermeister Christian Wörle Gespräche mit der KVB und den Wertachkliniken führen um die Auswirkungen auf die Versorgungssituation gering zu halten: "Für unsere Bürgerinnen und Bürger und die Stadt ist es bedauerlich, dass die Praxis schließt", sagt er. Allerdings ist seine Handhabe begrenzt: "Das ist ein Thema des Versorgungssystems, welches nicht durch uns gesteuert werden kann und darf."

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen