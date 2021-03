07:00 Uhr

Darum sitzen die Thierhauptener Fischer im Winter auf dem Trockenen

Plus Über die Wintermonate hinweg legt der Fischerverein Thierhaupten seinen Weiher trocken. Das hat mehrere Gründe.

Von Laura Gastl

Kein Wasser, keine Fische, keine Enten - seit Ende Oktober hat der Klosterweiher in Thierhaupten brach gelegen. Das ist auch dem ein oder anderen Spaziergänger aufgefallen. Mitte Februar war kurzzeitig wieder Wasser vorhanden und auf der gefrorenen Fläche konnten die Menschen Schlittschuh laufen. Doch das Wasser war bald wieder weg. Erst seit Anfang März läuft der Weiher langsam, aber stetig wieder voll. Warum ist das so?

Es handelt sich um eine alljährliche und geregelte Trockenlegung des Klosterweihers. Durchgeführt wird das Prozedere von seinem Besitzer, dem Fischerverein Thierhaupten. Jedes Jahr im Herbst, wenn das Gewässer abgefischt ist, lassen die Mitglieder das Wasser heraus. Es fließt dann über einen Ablaufgraben in das nahe gelegene Brunnenwasser und anschließend in den Lüßgraben. Damit es zu keinen Überschwemmungen kommt, gehe der Abfluss nur langsam voran und dauere knapp zwei Wochen, wie Manfred Stiglmair als Erster Vorsitzender des Fischervereins erläutert.

Warum wird der Fischweiher abgelassen?

Doch warum wird der Fischweiher überhaupt abgelassen? Zum einen ermögliche man dadurch, dass Sauerstoff an den Teichboden gelangt, wie Stiglmair erklärt. "Die trockene Schlammoberfläche reißt auf und kann atmen." Dadurch könne eine Mineralisierung und Regenerierung stattfinden. Zum anderen gehe man mit der alljährlichen Trockenlegung gegen Fischparasiten und -krankheiten vor. Wolle man eine intensive Teichwirtschaft betreiben, könnte der Weiherboden für eine stärkere "Durchlüftung" noch zusätzlich gepflügt werden. "Wir machen das allerdings nicht", erklärt der Vorsitzende stellvertretend für den Fischerverein.

Wasser fließt aus der Friedberger Ach zurück in den Weiher

Jedes Jahr im März wird das Wasser dann von der Friedberger Ach ausgehend zurück in den Weiher gelassen und im April mit neuen Fischen besetzt. Über die Sommermonate hinweg schwimmen zwischen 500 und 600 Karpfen in dem Gewässer und wachsen von K2 (zweisömmrig) auf K3 (dreisömmrig) heran. Auch Zander mischt sich darunter. Wenn im Oktober wieder abgefischt wird, wird ein Teil als Speisefisch für den monatlichen Fischverkauf im Fischerheim und für das jährlich stattfindende Fischerfest verwendet - wenn nicht gerade die Corona-Pandemie dem Verein einen Strich durch die Rechnung macht.

Ein anderer Teil des Fisches dient als Besatzfisch und wird unter anderem in einen kleineren Weiher umgesetzt, der sich direkt neben dem großen Klosterweiher befindet und auch im Winter mit Wasser befüllt bleibt. Weil die Karpfen über die kalten Monate hinweg in eine sogenannte Winterruhe gehen, ist das Schlittschuhlaufen dort nicht erlaubt. Wenn eine längere Kälteperiode abzusehen ist, lässt der Verein jedoch Wasser in den trockengelegten und fischleeren Klosterweiher. "Dieser kann dann für Wintersport genutzt werden", schildert Manfred Stiglmair. So konnten die Menschen auch in diesem Jahr bereits auf einer stabilen Eisschicht Schlittschuh laufen, Eishockey spielen und Eisstock schießen.

Keine erhöhten Werte festgestellt

Weil das Wasser im Klosterweiher aus der PFC-belasteten Friedberger Ach stammt (wir berichteten), hat das Gesundheitsamt den dort schwimmenden Fisch innerhalb des vergangenen Jahres gleich zweimal untersucht. Laut Stiglmair hätten die Ergebnisse gezeigt, dass keine erhöhten Werte vorliegen. Der Vorsitzende des Fischervereins meint, den Grund dafür zu kennen: "Unsere Karpfen sind nicht in der Ach aufgewachsen." Demnach könne ihre Belastung nicht so hoch sein wie bei den Fischen, die einen viel größeren Teil ihres Lebens in den Gewässern des Baches verbringen.

