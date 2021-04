Das Bonstetter Gemeindehaus wird nun fast doppelt so teuer

Die Kosten für den Neubau in der Ortsmitte von Bonstetten steigen von fünf Millionen auf 9,5 Millionen Euro. Wie werden die Räume im Gemeindehaus aufgeteilt?

„Für eine kleine Gemeinde sind 2,3 Millionen Euro viel Geld.“ Das sagt Anton Gleich, Bürgermeister von Bonstetten, und meint damit die Kosten für die Außengestaltung des neuen Gemeindehauses. Dies ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn: Mittlerweile liegen die Kosten für den gesamten Bau bei rund 9,5 Millionen Euro. Anfangs wurde mit fünf Millionen Euro geplant. Wie konnte das passieren?

Bürgermeister Anton Gleich: „Preise und Wünsche haben sich verändert“

Anton Gleich hat eine Erklärung dafür: „Das Gebäude ist größer geworden. Dazu haben wir jetzt zwei Gebäude mit eigener Bodenplatte und eigenem Dach. Darüber hinaus haben sich Preise und die eigenen Wünsche innerhalb der zwei Jahre verändert.“ Doch es gibt auch Grund zur Freude. Denn es wurde klar, dass das Gelände am Ende recht grün sein wird. Demnach soll an jedem vierten Stellplatz ein Baum gepflanzt werden. Bei geplanten 38 Parkplätzen ergibt das neun bis zehn neue Bäume.

Die Stellplätze sollen in vier dünne, lange, streifenartige Zonen aufgeteilt werden und Platz für fünf, sieben, zehn und 16 Autos bieten. Ebenso in den Kosten eingeplant sind Abstellplätze für Fahrräder. Wie viele genau, konnten die Architekten noch nicht sagen. Möglich sind auch Elektroladestellen.

So sah die neue Ortsmitte von Bonstetten nach den ersten Plänen aus. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Doch wie soll das Haus von innen aussehen? Dazu gab es zwei Varianten, die relativ identisch waren. Beide boten die Möglichkeit einer Fremdnutzung über dem Fahrzeugbereich der Feuerwehr. Die Garage der Feuerwehr erhält aber ein eigenes Gebäude, Umkleiden und Gemeinschaftsraum sollen ins Gemeindehaus wandern.

Im Erdgeschoss des Hauptbaus sollen ein Musikproberaum, der Gemeindesaal und ein Cateringraum Platz finden, darüber sind die Verwaltung mit Sitzungszimmer und eine sogenannte Insel mit Toilette, Teeküche und Kopierraum geplant. Der Gemeindesaal und die Räume des Musikvereins erstrecken sich den Plänen zufolge über beide Stockwerke, die über zwei Treppenhäuser erschlossen werden sollen.

Bonstetter Gemeinderäte stimmen für günstigere Variante des Gemeindehauses

In der ersten Variante war zusätzlich ein drittes Stockwerk enthalten, das laut den Architekten beispielsweise für eine Praxis verwendet werden könnte. Das sorgt dafür, dass der erste Vorschlag größer gewesen wäre – und teurer. 10,1 Millionen Euro hätten dafür veranschlagt werden müssen. Dazu wich der erste Vorschlag stark von der eigentlichen Wettbewerbsidee ab, was sich laut Gemeinderat negativ auf eine mögliche Förderung auswirken würde.

Deshalb wurde – wenn auch knapp – mit 8:5 für den zweiten Vorschlag gestimmt. Der soll auf insgesamt 13,5 Meter Höhe kommen, 15 Meter hoch wäre die erste Variante gewesen. Dazu sollen die Fenster in die Dachschräge montiert werden, es wird also ein Satteldach. Laut den Architekten soll es sich bei den Baustoffen um „hochwertige Materialität“ handeln, was die gestiegenen Kosten teilweise erklärt. Durch Förderungen in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro könnte sich der Preis noch auf circa sieben Millionen Euro reduzieren, was die Gemeinde offenbar gerade noch so stemmen könnte. Trotzdem sagt Gleich: „Ich bin ganz bestimmt nicht erfreut über die Steigerung.“

