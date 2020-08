11:45 Uhr

Das Café Sabs bringt New-York-Flair nach Horgau

Plus Sabrina Kaiser erfüllt sich mit dem Café Sabs in Horgau einen Traum. Hier gibt es Cheesecake und Tarte. In New York sind die Ideen für das Café entstanden.

Von Michaela Krämer

Bilder von Audrey Hepburn und Marilyn Monroe schmücken neben einem Werbeplakat von Chanel, einem Filmplakat von „Taxi Driver“ und vielen anderen Bildern mit Bezug zu Amerika die Wände. Alles hier ist im New-York-Style, erzählt Sabrina Kaiser, Pächterin des Café Sabs in Horgau. Der Name Sabs steht für die Abkürzung von Sabrina, um es vorwegzunehmen. Mit dem Lokal ging Sabrina Kaisers Traum vom eigenen Café in Erfüllung. Auch wenn sie nach dem Wochenende ein bisschen müde ist, so sieht man ihr an, wie stolz sie auf das Café ist.

Geboren und aufgewachsen in Niederbayern, lebt die gelernte Bäckerin, Konditorin und Hotelfachfrau jetzt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Horgau. Vielleicht zieht es sie ob der ländlichen Idylle dort in die amerikanische Metropole? Nein, sagt sie, leben möchte sie dort nicht.

In New York entstehen die Ideen für das Café Sabs in Horgau

Die Liebe zu New York war aber schon immer da, erzählt die 31-Jährige. „Mein Mann hatte mir 2017 zu Weihnachten eine Reise in die Weltstadt New York geschenkt – dort hat er mich mit einem Heiratsantrag überrascht. Wir haben uns fest vorgenommen, alle zwei Jahre diese Stadt zu besuchen.“ Geplant ist demnächst ein Aufenthalt in New York zur Weihnachtszeit, „auch wenn viele sagen, es sei kitschig“, sagt sie und schmunzelt.

Doch in New York sind die Ideen für die moderne Innenausstattung des Cafés entstanden. Sabrina Kaiser hat diese selbst geplant und umgesetzt. Aktuell hat sie im 66 Quadratmeter großen Lokal für 22 Personen Platz. 26 Gäste können im Außenbereich bewirtet werden. Mehr gehe im Moment wegen Corona nicht, so Sabrina Kaiser.

Eine Angestellte und eine Aushilfe unterstützen die Chefin

Das Sabs werde sehr gut angenommen, erzählt die Gastronomin. Bei der Eröffnung am 1. August ging es auch schon richtig rund. Eine Angestellte und eine Aushilfe unterstützen die Chefin. Diese Hilfe braucht sie auch, denn neben dem Frühstückscafé bietet die sympathische Pächterin auch verschiedene hausgemachte Kuchen an. „Alle sind selbst gebacken“, sagt sie stolz.

Selbst für Nicht-Kaffee-Trinker ist im Café Sabs einiges geboten. Gäste können Bier, Wein, Sekt oder einen „Hugo“ genießen. Bild: Michaela Krämer

Cheesecake, Cupcake, Tarte und Brownies stehen appetitlich in der Vitrine und können auch für zuhause gekauft werden. Auf der wechselnden Wochenkarte findet man kleine Gerichte wie beispielsweise das New Yorker Club Sandwich, Couscous´-Salat mit Baguette, French Toast mit Ahornsirup. Ihre Mittagskunden sind hauptsächlich Mitarbeiter der umliegenden Firmen.

Pancakes und Eier kommen frisch auf den Tisch

Für Sonntag hat Sabrina Kaiser etwas ganz besonderes auf der Speisekarte: „Brunch like a star.“ Pancakes und Eier kommen dabei frisch auf den Tisch. Die Café-Betreiberin bevorzugt ausschließlich saisonale Produkte. „Nach dem Sommer stehen natürlich wieder andere Speisen auf dem Plan.“ Selbst für Nicht-Kaffee-Trinker ist einiges geboten. Gäste können Bier, Wein, Sekt oder einen „Hugo“ genießen.

Das Café ist nicht ganz leicht zu finden, ein Autofahrer kann die Ausschilderung leicht übersehen. „Hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen.“ Das Sabs liegt in der Augsburger Straße 9 neben einem Friseurladen, gegenüber von zwei Supermärkten. Es hat Montag bis Sonntag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet, am Mittwoch ist Ruhetag.

