Das Fahrrad im Handtaschenformat

Plus Dieter Rothenfußer radelt mit einem Fahrrad zum Bahnhof Gessertshausen. Dort geht es in den Zug, und in Augsburg wird das Gefährt wieder aufgeklappt.

Touren-, Trekking- und Cityrad, Mountainbike- und E-Bike. Für jeden Einsatzzweck gibt es das passende Fahrrad. Aber ein Faltrad? Das ist unter den Drahteseln eher ein Exot. Nicht für Dieter Rothenfußer aus Langenneufnach. Was ein bisschen nach Origami klingt, ist für ihn als Pendler eine gute Lösung und Alternative zugleich. Er muss beruflich seit Jahren von seinem Wohnort Langenneufnach zum Bahnhof Gessertshausen und dann weiter mit der Bahn nach Augsburg.

Warum seine Entscheidung auf ein Faltrad fiel, hatte einen besonderen Grund. „Ich wollte auf meinem Weg zur Arbeit und zurück einfach mobiler sein als bisher“, betont er. Früher sah das so aus: Er lief zu Fuß zur Bushaltestelle in seinem Wohnort Langenaufnach. Von dort fuhr er nach Gessertshausen zur Bahnstation. Der Zug brachte ihn dann zum Augsburger Hauptbahnhof. Hier stieg er in die Straßenbahn ein und am Königsplatz in die Linie 1 um in Richtung Neuer Ostfriedhof zur Haltestelle „Partnachweg“. In Lechhausen residiert nämlich sein Arbeitgeber Kuka.

Am Hauptbahnhof „entfaltet“ er das Rad

Mit dem Faltrad ist es nun einfacher. Er radelt zur Langenneufnacher Bushaltestelle, faltet das 14 Kilogramm schwere Fahrzeug platzsparend zusammen, transportiert es anschießend in Bus und Bahn. Am Hauptbahnhof „entfaltet“ er das Rad, schwingt sich auf den Sattel und strampelt zum Arbeitsplatz. „Somit spare ich gleich zweimal Zeit: einmal bei der Fahrt zur Bushaltestelle, zum anderen ab dem Hauptbahnhof.“ Die Straßenbahnfahrt plus Umsteigen beträgt circa 30 Minuten. Mit dem Faltrad schafft er die fünf Kilometer lange Strecke locker in 15 Minuten.

Für Dieter Rothenfußer ist ein Faltrad ein Symbol moderner Mobilität. Als Pendler aus den Stauden nach Augsburg-Lechhausen fährt er mit ihm zur Bushaltestelle, faltet es dort zusammen und strampelt dann vom Hauptbahnhof zu seinem Arbeitsplatz. Bild: Siegfried P. Rupprecht

Was für Rothenfußer auch wichtig ist: „Im zusammengefalteten Zustand wird das Fahrrad als normales Gepäckstück gewertet.“ Dann sei die Mitnahme in den Verkehrsmitteln kostenlos. Das Falten gehe übrigens ruckzuck, meint er. Mit der ausgeklügelten Technik lasse sich das Gefährt in weniger als 15 Sekunden zusammenfalten: Lenker ausklappen, Rahmenscharnier zusammenfügen, Sattel ausfahren. Damit sei es eine perfekte Ergänzung zu anderen Verkehrsmitteln. Hinzu komme, dass er seitdem unterwegs noch kleine Besorgungen machen könne.

Selbst lange Radtouren sind mit ihm gut möglich

Der überzeugte Bus- und Bahnpendler verdeutlicht auch, dass das Faltrad mit dem sogenannten Klapprad aus den 1960-/70er-Jahren nicht zu vergleichen sei. „Das wies lediglich ein Hauptgelenk in der Mitte des Rahmens auf“, informiert er. „Trotz der kleinen Räder garantiert das Faltrad ein bequemes Fahren und eine hohe Alltagstauglichkeit. Selbst lange Radtouren sind mit ihm gut möglich.“

Was ihn besonders anspricht: Sein 20 Zoll Modell ist mit Nabenschaltung und -dynamo ausgerüstet. Darüber hinaus ersetzt ein Spezial-Zahnriemen vollwertig die Kette. „Somit ist das Rad wartungsfrei, und ich brauche nicht ölen oder schmieren“, freut sich Rothenfußer. Das alles hat natürlich auch seinen Preis. Er rät zu einem Markenfaltrad ab 700 Euro.

Neben der Mobilität erfüllt das Faltrad für ihn noch zwei weitere Pluspunkte: die sportliche Betätigung und der Umweltgedanke. „Hinzu kommt, dass ich an der frischen Luft bin und ein Gefühl von Freiheit genießen kann.“

Eine komplette leichte Regenkleidung ist immer dabei

Regen, Wind und Schnee sind für Dieter Rothenfußer übrigens keine Hindernisse. „Egal welches Wetter ist, ich fahre immer mit dem Faltrad“, betont er. Um dafür gerüstet zu sein, hat er sich eine komplette leichte Regenkleidung mit Hose, Jacke und Schuhe zugelegt. Sie sei, wie der Helm, immer dabei, sagt er.

In diesem Zusammenhang gibt er noch einen Ratschlag für die Ausrüstung. Sehr sinnvoll sei eine wasserdichte Satteltasche, die sich mit ein paar Handgriffe in einen Rucksack verwandeln lasse.

