Das Ferienprogramm 2020 in Kutzenhausen im Überblick

In Kutzenhausen gibt es für Kinder in den Sommerferien trotz Corona viele Aktionen. Neben Basteln und Fitness gibt es auch eine Müllsammelaktion. Wann es losgeht.

Von Siegfried P. Rupprecht

Gleich vorweg: Auch in Zeiten der Corona-Krise gibt es in Kutzenhausen ein Ferienprogramm. Doch ist es diesmal etwas anders. Das fängt bereits damit an, dass sich neben Dirk Pelzeter erstmals Judith Schneider und Kathrin Langenmair vom neu gegründeten Verein Blätterdach in das Projekt gegen die Schülerlangeweile einbringen. Sie stellen vom 10. August bis 5. September insgesamt neun Veranstaltungen auf die Beine. Die Anmeldung für diese findet bereits am kommenden Samstag, 25. Juli, statt.

Das Programm sei allerdings angepasst worden, um Risiken zu minimieren, so das Team. Neben einem Hygienekonzept gibt es vor allem Freiluftaktivitäten. Zudem fehlt ein Veranstalter. „Heuer fehlt die Kommune aus personellen Gründen“, berichtet Dirk Pelzeter. Ab dem nächsten Jahr sei die Kommune aber wieder mit dabei, versichert er.

Das Ferienprogramm in Kutzenhausen startet am Montag, 10. August

Los geht es mit dem Programm am Montag, 10. August. Julia Gaugenrieder und Michael Döring präsentieren den Kurs „Traumfänger basteln“, damit nur die guten Träume einen freien Lauf finden. Er richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Die Themen und Aktionen in den folgenden Tagen reichen unter anderem von einem Schnupperkurs im Allkampf über Yoga und Fitness, aber auch Schnitzen im Wald bis zum Bau eines Insektenhotels mit dem Heimatverein. Eine Alpaka-Wanderung, ein Lesevormittag in der Bücherei und ein Schnuppertag bei der Feuerwehr in Rommelsried runden das Programm ab, auch eine Müllsammelaktion ist dabei.

Anmeldung zum Ferienprogramm in Kutzenhausen am Samstag, 25. Juli

Die Anmeldung für das Ferienprogramm findet am Samstag, 25. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr im Waldkindergarten, Aystetter Weg, in Rommelsried statt, bei schlechtem Wetter am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit im dortigen Vereinsheim. Bei der Anmeldung ist die Teilnahmegebühr in bar zu entrichten. Alle Details zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.blaetterdach-ev.de. Restplätze können ab Montag, 27. Juli, beim Verein unter der Telefonnummer 0172/8962375 gebucht werden.

