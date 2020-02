Das Geld fehlt: Stadtbergen muss Projekte verschieben

Plus Zu viele Ausgaben, zu wenig Einnahmen – das zwingt Stadtbergen dazu, den Etat nach Einsparmöglichkeiten zu durchforsten. Einige Stadträte sehen die Situation dramatisch.

In den Ausschüssen wurde der Etat für dieses Jahr intensiv vorberaten und an diesem Donnerstag vom Stadtrat mehrheitlich verabschiedet. Lediglich die Grünen und Günther Oppel (Pro Stadtbergen) stimmten dem Haushalt nicht zu. Daher endete die Abstimmung mit 18 zu drei Gegenstimmen.

„Dieser Haushalt ist auf Kante gerechnet und hat keine Luft mehr“, erklärte Bürgermeister Metz bereits in einer Ausschusssitzung vor einigen Wochen. Über 1,8 Millionen fielen im Laufe der Vorberatungen dem Rotstift zum Opfer, darunter auch etliches an Personalkosten. Das bedeute aber nicht, dass auch tatsächlich am Personal gespart werde, so Metz. Man habe einfach sehr genau hingeschaut, wann etwa eine vakante Stelle erneut besetzt werden kann. „Dies ist ein sehr risikofreudiger, optimistischer Haushalt“, sagt Kämmerer Manuel Eberhard. Man habe also die zu erwartenden Einnahmen positiv eingeschätzt und die Ausgaben eher am unteren Rand angesetzt.

Die Stadtberger Rathaus-Tiefgarage muss saniert werden. Die Sanierung wurde aber erneut verschoben. Bild: Marcus Merk

Sanierung der Rathaus-Tiefgarage wird erneut verschoben

Erneut auf das nächste Jahr verschoben wird ein Projekt, das eigentlich schon länger als dringlich eingestuft wird: die Sanierung der Tiefgarage unter dem Rathaus. Kostenpunkt: rund 600000 Euro.

Ebenfalls auf das nächste Jahr geschoben wurden die Kosten von 1,3 Millionen Euro für eine Beteiligung der Stadt an der seit Jahren geforderten Einhausung der B17 zum Lärmschutz. Eine Maßnahme, die vor allem Günther Oppel sauer aufstieß. Dies sei eine Missachtung eines Stadtratsbeschlusses, der die dauerhafte Fortschreibung der Kosten bis zur Realisierung vorsieht. „Ich bin entsetzt und enttäuscht und es wird also niemanden überraschen, dass ich bei der Missachtung eines einstimmigen Stadtratsbeschlusses dem Haushalt nicht zustimmen kann“, so Oppel.

Wie Kämmerer Manuel Eberhard auf Nachfrage erklärte, sei es legitim, Kosten im Haushalt nicht zu berücksichtigen, die ohnehin in diesem Jahr nicht gebraucht werden. In diesem Sinne argumentierte auch Bürgermeister Metz, der im Stadtrat erklärte, eine erste Planung für die Einhausung der B17 sei im Juli vom Straßenbauamt zu erwarten.

Die liquiden Mittel der Stadt Stadtbergen werden zum Jahresende von rund 10 Millionen auf rund drei Millionen sinken. Gleichzeitig muss aber ein Kredit von drei Millionen aufgenommen werden. Daher wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung wieder verdoppeln, nachdem sie die vergangenen Jahre stetig gesunken war. Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich ansteigen auf 4,6 Millionen Euro. Die Stadt wird etwa 15 Millionen Euro investieren, zum Beispiel in die Sanierung der Oswald-Merk-Halle in Leitershofen.

Die Fraktionssprecher äußerten sich abschließend zum Haushalt

Josef Kleindienst (CSU) sah das Positive an der Entwicklung: Man habe Großprojekte wie die neue Sporthalle finanziert und könne viele freiwillige Leistungen weiterhin erbringen, auch die defizitären Einrichtungen wie das Hallenbad und der Bürgersaal. Auch in die Kinderbetreuung werde massiv investiert. Kleindienst beklagte, Stadtbergen könne nur zuschauen, wie andere Nachbarn zur Uniklinik sich entwickeln, weil die Stadt keine geeigneten Grundstücke habe. Auch die Gewerbesteuereinnahmen seien „bescheiden“ im Vergleich zu anderen Kommunen. „Verdächtig ruhig“ sei es um die Linie 5 geworden. Hier müsse Stadtbergen immer wieder darauf drängen, dass die Trasse im Bereich der Hagenmähder-Kreuzung von der B300 entkoppelt wird, damit es nicht zum Verkehrschaos kommt.

Thomas Miehler (Grüne) lehnte den Haushalt für seine Fraktion ab, da zu wenige Aspekte von Umwelt- und Klimaschutz enthalten seien. Die Vorschläge der Grünen seien nicht aufgenommen oder ignoriert worden. Im Etat „werden die strukturellen Probleme deutlich, die in eine massive Verschuldung führen“, so Miehler. Für die Finanzierung des künftig noch steigenden Betreuungsbedarfs mahnen die Grünen dringend Rückstellungen für 2025 an, wenn es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Hortplatz geben wird.

Hier investiert Stadtbergen 1 / 4 Zurück Vorwärts Bauen und Sanieren: 2,66 Millionen Euro: Oswald-Merk-Halle Leitershofen Neubau Pavillon 7 für die Kinderbetreuung Erweiterung der Kita Reiterweg Planungskosten Obdachlosenunterkunft.



Kanal und Straßen : 2,9 Millionen Euro.



Grunderwerb : 5,3 Millionen Euro.



Anschaffungen: 1,86 Millionen Euro: Geräte für Bauhof und Feuerwehren, für den Fuhrpark des Bauhofs, Möblierung von Schulen und Kitas, EDV-Ausstattung.

Roland Mair (SPD) bewertet die finanzielle Situation als „dramatisch“. Er forderte, dass die Verwaltung eindeutige Vorschläge machen soll, „wie wir die nächsten Jahre finanzieren wollen“, dann müsse man entscheiden, was man künftig noch leisten kann und will. Mair warnte davor, „wie die Heuschrecken“ zu überhöhten Preisen Grundstücke zu kaufen. Es sei wichtig, sich zur Nachverdichtung im Ortskern Grundstücke zu marktüblichen Preisen zu sichern. Mair mahnte an, die im Verkehrsgutachten vorgeschlagenen Maßnahmen auch umzusetzen. Zudem fordert die SPD weiterhin die Schaffung von günstigen Wohnungen.

Günther Oppel (Pro Stadtbergen) kritisierte, dass sich die Stadt aus dem Verkauf von Grundstücken finanziert, und nun „sei alles Tafelsilber verkauft, die rosigen Zeiten sind vorbei“. Man habe von der Substanz gelebt und die „weit überhöhten“ fünf Millionen, die für Grundstückskäufe eingeplant seien, seien Geld, das in den nächsten Jahren an anderer Stelle fehlen werde.

Gerhard Heisele (Freie Wähler) merkte kritisch an, dass Neusäß sich in Zeiten der Uniklinik zur Gesundheitsstadt und Stadtbergen sich zur „Schlafstadt“ entwickle.

Man müsse darauf achten, die Einnahmensituation zu verbessern, vor allem durch die Stärkung von Handel, Handwerk und Gewerbe und auch die Erhöhung der Gewerbesteuer.