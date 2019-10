vor 18 Min.

Das Gersthofer Loch hat schon wieder neuen Eigentümer

Johann Pfoo hat das Areal an den Projektentwickler Bernd Schwarz verkauft. Macht die Stadt jetzt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch?

Von Gerald Lindner

Wieder alles auf Null beim „Gersthofer Loch“: Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass die JVP das Grundstück im Zentrum der Stadt Gersthofen verkauft hat. Neuer Eigentümer ist Bernd Schwarz mit seiner B.S. Projektentwicklung und Beteiligungs GmbH in Pullach. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Nachdem die JVP Wohnbaugesellschaft vor rund einem Jahr die Flächen erwarb, hat sich der Investor Johann Pfoo nun zu einem Verkauf entschieden. Neuer Eigentümer ist Bernd Schwarz, der in Gersthofen bekannt ist: Sein Wirken im Bereich Grundstücksgeschäfte stellte laut Gersthofen Bürgermeister Michael Wörle die Basis für das „Quartier Römertor“ dar, das die Firma Zima am südlichen Ortsteingang Gersthofen baut. „Die Planer von Herrn Pfoo und die Mitarbeiter im Bauamt haben gemeinsam an einer Planung für die Bebauung gearbeitet. Dass es jetzt einen Eigentümerwechsel gibt, hat uns doch einigermaßen überrascht“, so Wörle.

Der Architekt kennt das Areal bereits

Bernd Schwarz will sich „zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“, erklärte er auf Anfrage. Als Planer mit im Boot ist offenbar der Architekt Klaus Kehrbaum. Er kennt das Areal bereits, da er einst der Planer der „Goldenen Mitte Gersthofen“ war, des letzten gescheiterten Versuchs des damaligen Investors Peter Pletschacher für eine Bebauung.

Johann Pfoo erklärte lediglich: „Der Verkauf erfolgte aus privaten Gründen.“ Doch in den vergangenen Wochen wurde bei zwei von den Stadträten abgelehnten Bauanträgen Pfoos offensichtlich, dass das Tischtuch zwischen Investor und Stadt zerschnitten war.

Michael Wörle zufolge wird, sobald der Kaufvertrag vorliegt, geprüft, ob die Stadt ein Vorverkaufsrecht hat. „Danach muss der Stadtrat entscheiden. Eines der Kriterien wird sicher der Kaufpreis sein.“ Sollte die Stadt vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen, wäre sie der vierte Eigentümer in elf Jahren.

