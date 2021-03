vor 3 Min.

Das Haus der Familie in Stadtbergen bietet kontaktlose Unterhaltung

Plus Corona-bedingt kann die Familienbildungsstätte der AWO derzeit keine Präsenzkurse in Stadtbergen anbieten, erweitert dafür aber das digitale Angebot.

Von Ingrid Strohmayr

Corona zwingt auch die Familienbildungsstätte der AWO in Stadtbergen zu neuen Wegen. Die Leiterinnen des "Hauses der Familie" haben sich dazu entschlossen, das Sommerprogramm ausschließlich kontaktlos anzubieten. "Wir ergreifen damit die Chance, unsere Palette an Angeboten weiterzuentwickeln. Wenn wieder Präsenzkurse möglich sind, veröffentlichen wir diese auf unserer Homepage, die jetzt noch schneller durch den QR-Code zu erreichen ist", erklären Anke Reiser und Evelyn Jonschel.

So wird erstmals als besondere Frühlingsaktion die beliebte Kinderkleider- und Spielzeugbörse im digitalen Rahmen stattfinden. Es sind "Regale" in der Plattform Padlet für Bekleidung, sortiert nach Alter und Geschlecht, vorbereitet. In weiteren digitalen Regalen können andere Flohmarktartikel für Kinderzimmerausstattung, Spielzeug, Bücher und alles, was Räder hat, über den PC, Smartphone oder Tablet einfach von den Interessenten befüllt werden. Eine kostenlose App ist erhältlich, aber nicht zwingend erforderlich. Ab sofort kann fleißig geshoppt werden.

Digitaler Theaterspaß mit dem Kinderstück "Tranquilla Trampeltreu"

Die Schaubühne Augsburg sorgt am Sonntag, 21. März, 15 Uhr, für digitalen Theaterspaß im Haus der Familie mit dem bezaubernden Kinderstück "Tranquilla Trampeltreu", der beharrlichen Schildkröte, von Michael Ende. Geeignet für Kinder ab drei Jahren, es kann zusätzlich ein Bastelpaket zum Selbstkostenpreis gebucht werden. Anmeldungen für die Eltern-Kind-Gruppe PEKIP, das Prager-Eltern-Kinder-Programm, Miniclub für Kinder ab einem bis zweieinhalb Jahren und auch der Maxiclub für Kinder zwischen zwei und drei Jahren, die derzeit Corona-bedingt nicht stattfinden können, sind online möglich. Sobald die Präsenzkurse wieder stattfinden können, werden diese auf der Homepage veröffentlicht.

Für die Grundschulkinder gibt es am Donnerstag, 11. März, von 15.30 bis 16.15 Uhr einen unterhaltsamen Online-Spielespaß, mit Raten, Hüpfen und Bewegen, wie auch einen lustigen Trommelspaß für die ganze Familie unter dem Motto "Let's play!" Hier sind am 20. März ganze Familien zum Trommeln von 15 bis 16.30 Uhr mit unterschiedlichsten Dingen aus Küche, Kinderzimmer und dem Rest der Wohnung eingeladen.

Ein unterhaltsames Bastelangebot gibt es für Kinder am Freitag, 19. März: Da öffnet die Kreativ-Box "Hot Dog", in der sich alles um den Hund dreht.

Am Freitag, 16. April, kommt eine unterhaltsame "Schneckenpost" mit Rätseln, Ausmalen und Basteln. Besonders dürfen sich die kleinen Mädchen auf die Klunkerdose "Best Friends" und die "Lieblingsmama" freuen, in der hübsche, glitzernde Armbandbastelsets ganz kreativ nach Anleitung gebastelt werden können.

Weiter werden ein Experimentierspaß für die ganze Familie, Bechergroove und eine Tisch-Percussion am 26. März und am 24. April angeboten.

Es finden in den kommenden Wochen mehrere Fachvorträge rund um die Familienbildung mit den Schwerpunkten "Babyschlaf", "Trotzphase", "Probleme in der Schule", "Kinder im Netz" statt, wie auch ein Angebot einer monatlichen Gesprächsgruppe über den Familienalltag mit einer Familienberaterin. Mit dem Thema "Vegane Ernährung für Kinder - groß werden ohne Fleisch und Milch" beschäftigt sich eine Heilpraktikerin. Mütter, die gerne nähen, können an einem Online-Nähkurs "Hasenohrentäschchen" teilnehmen oder auch eine Windeltasche für unterwegs mit einer Patchworkerin schneidern.

Diese und weitere Angebote der AWO-Familienbildungsstätte mit vielen Informationen rund um das kontaktlose Sommerprogramm gibt es im Haus der Familie, Goethestraße 12, 86391 Stadtbergen, Telefon 0821/2436707, per E-Mail an haus-der-familie@awo-schwaben.de, im Internet auf der Homepage unter www.awo-haus-der-familie.de. Die Bürozeiten sind Montag und Donnerstag, 14 bis 16.30, und Dienstag und Mittwoch, 9 bis 12 Uhr.

