18.12.2019

Das Jahr der Vorbereitungen

Der Kreistag kommt in vorweihnachtlicher Runde zusammen und blickt zurück auf das Jahr 2019. Warum der Festredner ein Mediziner war

Es war kein Jahr der großen Einweihungen oder der Großereignisse. Aber eines, in dem viel auf den Weg gebracht wurde. Mit diesen Worten gab Landrat Martin Sailer jetzt auf der weihnachtlichen Festsitzung des Kreistags eine Einschätzung des zu Ende gehenden Jahres 2019. Vieles sei nicht auf Anhieb sichtbar, was in den vergangenen Monaten geschehen ist. Er nannte die Planungen für den Zeltplatz Rücklenmühle und die Gymnasien in Gersthofen und Neusäß sowie den Ausbau der sozialpädagogischen Hilfen, die inzwischen an allen Schulformen des Landkreises zu finden sind. Sailer ist sicher: „Da setzen wir Maßstäbe.“

Im Rahmen der Sitzung dankte er den Kreisräten aller Parteien und den politischen Weggefährten, dass am Ende des Meinungsaustauschs im Kreistag immer nach einem Kompromiss gesucht werde. Zu zeigen, dass ein gemeinsamer Weg möglich ist, mache Kommunalpolitiker zu Vorbildern in Zeiten einer sich verändernden Diskussionskultur. Im Namen des Kreistags gab stellvertretender Landrat Heinz Liebert das Lob und den Dank gerne zurück an Sailer.

Begonnen hatte die Sitzung zunächst anders als ursprünglich geplant. Als Festredner hatte Sailer Wolfgang Clement eingeladen, den ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und bundesdeutschen Wirtschaftsminister unter Kanzler Gerhard Schröder. Krankheitsbedingt musste der 79-Jährige jedoch kurzfristig absagen. Als Ersatz konnte Sailer Professor Gregor Antoniadis gewinnen, den Leiter der Sektion Periphere Nervenchirurgie am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Die Abteilung ist in ihrem Bereich eine der führenden in Deutschland. Antoniadis gab einen Zwischenstand der aktuellen Forschungen und erklärte, warum sich Volleyballspieler so häufig Nerven in der Schulter verletzen und mehr als die Hälfte aller eifrigen Rennradfahrer Probleme mit einem Nerv im Schambereich haben. Die Kur in diesem Fall ist übrigens denkbar einfach: „Setzen die Rennradler mit dem Training aus, bessert sich der Schmerz in fast allen Fällen“, so der Professor.

Beeindruckend die Ergebnisse in der Behandlung des Armnervengeflechts: Ist die Nervenwurzel ausgerissen und der Arm eigentlich gelähmt, können andere körpereigene Nerven verpflanzt werden. Hierzu werden vor allem Stränge aus dem Sonnengeflecht im Zwerchfellbereich benutzt – allerdings mit der Nebenwirkung, dass die Patienten anschließend beim tiefen Einatmen immer den Arm heben, weil der Nerv so geprägt ist. „Das gibt sich aber nach einigen Jahren“, so Antoniadis. In der Hauptsache kommen diese Verletzungen übrigens bei Motorradfahrern vor, die sich im Falle eines Unfalls zu lange am Lenker festhalten.

Begonnen hatte die Festsitzung mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Mutterhauskapelle der benachbarten Diakonissenanstalt, gehalten von Rektor Jens Colditz, musikalisch umrahmt wurde sie vom Trio Ardor. (jah)

