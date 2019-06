00:33 Uhr

Das Jubiläum lockt die Besucher

Der Zuspruch am ersten Gersthofer Festwochenende stimmt die Organisatoren froh. Zum großen Finale haben sich schon jetzt mehr als 80 Gruppen angemeldet

Von Gerald Lindner

Den 50. Jahrestag der Stadterhebung feiert Gersthofen noch am kommenden Wochenende. Der erste Veranstaltungsmarathon vom Mittwochabend bis Sonntagabend sei ein voller Erfolg gewesen, sagen die Organisatoren.

„Wir waren vom Interesse der Gersthofer selbst überrascht“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage. Die Erwartungen seien bei allen städtischen Veranstaltungen zum Jubiläum deutlich übertroffen worden, und auch das Echo der Bürger sei durchaus positiv gewesen.

„Schon zur Ballontaufe am Mittwochabend fanden sich rund 150 Besucher ein.“ Offenbar habe es viele angelockt, dass sie einem Ballon, den man üblicherweise sonst immer in großer Höhe vorbeifahren sehe, einmal ganz nahe kommen konnten. „Das Thema Ballonfahrt hat durchaus Relevanz bei den Bürgern in Gersthofen, das hat die Taufe gezeigt“, so Ann-Christin Joder.

Ein noch größeres Echo rief die Segnung der neuen Drehleiter der Feuerwehr hervor. „Rund 300 Menschen trafen sich am Festplatz.“ Und auch bei der Feuerwehrolympiade, welche die Feuerwehr anlässlich ihres 150. Jubiläums veranstalteten, sei von Beginn bis zum Ende immer etwas los gewesen. „Allerdings war der Zuspruch dann am Abend etwas mau“, räumt Joder ein. „Wahrscheinlich war es einfach zu warm, um im Festzelt zu feiern.“ Das traf am Sonntag offenbar auch zu. Denn da am Nachmittag die Besucher ausblieben, wurde der Auftritt der Schwäbischen Trachtenkapelle abgesagt.

Proppenvoll war das Untergeschoss des Ballonmuseums am Freitagabend. Viele interessierten sich für die Eröffnung der gemeinsamen Ausstellung des Museums und des Stadtarchivs mit dem Paul-Klee-Gymnasium: Unter dem Motto „Verstaubt und vergessen? Von wegen!“ werden alte Archivbestände aus der Geschichte der Stadt präsentiert und wieder sichtbar gemacht. „Unser Stadtarchivar Lukas Kleinle hat sich sehr gefreut über den Zuspruch am Eröffnungsabend“, berichtet Ann-Christin Joder.

Ganz anders sah’s am Samstag beim Festabend der Vereine mit vielen Darbietungen aus: „Gersthofen hat mehr als 100 Vereine, das Angebot sorgte für ein abwechslungsreiches Programm, das Festzelt war mit rund 1200 Zuschauern sehr gut besucht“, sagt die Rathaussprecherin.

Überraschend viele Besucher zog’s am Sonntagnachmittag allerdings gleich in die Nachbarschaft des Festplatzes: Die offizielle Einweihung der neuen Skater-Anlage lockte Joder zufolge circa 150 junge und nicht mehr ganz so junge Freizeitsportler an. „Es herrschte dort geschäftiger Dauerbetrieb bis spätabends.“ Den Erfolg erklärt sich die Stadtsprecherin mit dem niederschwelligen Programm: „Bei unseren Veranstaltungen musste sich niemand anmelden, sondern konnte sich spontan zum Kommen entscheiden.“

Derzeit ist Ann-Christin Joder noch mit den letzten Vorbereitungen und Feinabstimmungen zum Finale der Jubiläums-Festwoche beschäftigt. Unter anderem gibt’s dann am Sonntag, 9. Juni, ab 13.30 Uhr den gemeinsamen großen gemeinsamen Jubiläumsumzug 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 50 Jahre Stadterhebung Gersthofen von der Donauwörther Straße bis zum Festplatz. Dazu haben sich mehr als 80 Gruppen angemeldet.

