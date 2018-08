04.08.2018

Das Kamel aus dem tunesischen Friseursalon

Die Redaktion sucht die schönsten Urlaubsmitbringsel. Zu gewinnen gibt es Erholung vor der Haustüre

Von Maximilian Czysz

Ein kleiner Anhänger, eine Duftseife, exotische Gewürze oder ein Kühlschrankmagnet – Souvenirs sind Erinnerungen an einen besonderen Urlaub. Mit ihnen verbunden sind Geschichten, die noch Jahre später präsent sind. Genau diese Geschichten sucht die Redaktion jetzt. Schildern Sie Ihre besonderen Erlebnisse, die Sie mit einem Mitbringsel verbinden und gewinnen Sie so ein wenig Erholung vor der Haustüre.

AZ-Redakteur Maximilian Czysz berichtet zum Auftakt der Sommeraktion über ein Mitbringsel aus Tunesien: Ein kleines Kamel aus Stoff. Vor lauter Abenteuerlust ging es vor Jahren in der Töpferstadt Nabeul in verwinkelte und dunkle Gassen. Und von dort in einen kleinen Haarsalon. Nach dem akkuraten Schnitt stand eine Rasur auf dem Programm. In einem Schälchen, das auf dem Frisiertisch stand und aus dem gerade eine kleine, abgemagerte Katze getrunken hatte, rührte der Friseur mit einem Borstenpinsel den Schaum an. Der Gedanke an die Keime und die damit verbundenen Krankheiten trieben Schweißperlen auf die Stirn. Die verschleierten Frauen im Hintergrund des Salons mit seinem Neonröhrenlicht kicherten schon – sie hatten den Gesichtszügen des Urlaubers die aufsteigende Panik entnommen. Als der Friseur dann zur Tat schritt, half nur eines: Luft anhalten und Augen zu. Nach einigen Minuten, die gefühlt eine Stunde dauerten, war’s geschafft: Der Schaum war weg und der Dreitagebart auch. Zum Abschied gab’s das Kamel aus Stoff.

Die Redaktion verlost unter allen Teilnehmer der Sommeraktion einen Tagesaufenthalt im Neusässer Titania für Bad und Sauna, einen Gutschein über 100 Euro im Boulder- und Soccercenter Gersthofen und einen Gutschein über 50 Euro bei Gartenmöbel Stefan Herdelt in Gersthofen.

Wer mitmachen will, schickt ein Bild vom Souvenir sowie einige Zeilen zur Erklärung per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder per Post an Augsburger Allgemeine, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. (mcz)

