Das Klosterleben im Wandel der Zeit

Am 30. Dezember wird in Oberschönenfeld ein Rundgang durch die Ausstellung „Das Klosterleben im Wandel“ angeboten.

Auch an den Feiertagen gibt es im Museum Oberschönenfeld so einiges zu entdecken. Schließlich kann die Abtei auf eine 800-jährige Geschichte zurückblicken.

Wohin in den Weihnachtsferien? Mit Schnee ist an den Feiertagen nicht zu rechnen – Skifahren und Rodeln fallen somit aus. Damit es in den zwei Wochen dennoch Abwechslung und Kurzweil gibt, bietet das Museum Oberschönenfeld rund um den Jahreswechsel eine Reihe von Führungen für Erwachsene und Familien an.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: Am Mittwoch, 26. Dezember, führt Gertrud Roth-Bojadzhiev um 15 Uhr durch die neue Dauerausstellung. Unter dem Motto „Oberschönenfeld kompakt“ bietet sie einen kleinen Einblick in das große Themenspektrum. So werden Schlüsselobjekte zum Kloster Oberschönenfeld, den Ausstellungsbereichen „Tradition und Umbruch“ sowie „Geschichten aus Schwaben“ kurzweilig erläutert.

Sonntag, 30. Dezember: An diesem Tag gibt es drei unterschiedliche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene: Um 11 Uhr heißt es erneut „Oberschönenfeld kompakt“, um 15 Uhr findet dann ein Rundgang durch den Ausstellungsteil „Das Klosterleben im Wandel“ statt.

Für Familien gibt es um 15 Uhr einen kindgerechten Rundgang mit anschließender Kreativwerkstatt. Roswitha Stocker zeigt kleinen und großen Besuchern spielerisch, wie der Kinderalltag früher auf dem Land aussah.

Abschließend werden alle Teilnehmerinnen in der museumspädagogischen Werkstatt aktiv. Aus einem einfachen Holzbrett, diversen Papier- und Dekorationsmaterialien entsteht ein künstlerisches Mühle-Brettspiel zum eigenen Gebrauch für zu Hause.

Sonntag, 6. Januar: Am Feiertag Heilige Drei Könige findet um 11 Uhr abermals die Führung „Das Klosterleben im Wandel“ statt. Kunsthistorikerin Bärbel Steinfeld gibt einen unterhaltsamen Einblick in die 800-jährige Geschichte der Abtei Oberschönenfeld. Hier können die Erwachsenen bei einem Rundgang die Ausstellungsräume Kapitelsaal, Zelle und Schatzkammer kennenlernen.

Um 15 Uhr führt Bärbel Steinfeld kunstinteressierte Besucher durch die Sonderausstellung der Schwäbischen Galerie. Aus der Sammlung des Museums werden Malereien und Bronzereliefs unter dem Titel „Ikarus und Ödipus – Medusa und Aphrodite“ präsentiert. Die Exponate veranschaulichen klassische Themen der Mythologie, aber auch die Vermarktung der griechischen Götter.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10-17 Uhr, Feiertage geöffnet. Für Gruppen auch nach Vereinbarung. Montag außer an Feiertagen geschlossen. Heiliger Abend und Silvester von 10 bis 14 Uhr. Das Gebäude Volkskundemuseum ist geschlossen vom 4. Februar bis 2. März aufgrund eines Umbaus des Aufzugs. Das Museum Hammerschmiede und der Stockerhof Naichen haben Winterpause bis zum 27. April. Weitere Infos unter Telefon 08238/3001-0. (AL)

