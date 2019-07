vor 17 Min.

Das Leben des Ritters vom Zusameck

Autor führt mit seinem neuen Buch in die Zeit der Kreuzzüge

Am historischen Burgplatz der Zusameck war die literarische Zeitreise ins Mittelalter geplant, konnte wegen des ungewissen Wetters dort aber nicht stattfinden. Deshalb las der Zusmarshauser Autor Andreas Herch im Zehentstadel in Dinkelscherben aus seinem historischen Roman „Der Ritter aus Zusameck“. „Historisch ist das Ambiente hier sicher nicht weniger, denn zum Bau wurden auch Steine aus der ehemaligen Burgmauer von Zusameck verwendet“, tröstete Christoph Lang, Vorsitzender des Heimatvereins Reischenau.

Das zweite Buch Herchs handelt von dem jungen Edelmann Leonhardt, dessen Zukunft als zweiter Sohn des Burgherrn von Zusameck nicht gesichert ist. Nach dem Willen seines Vaters soll er Geistlicher werden, was ihm aber gar nicht recht gefallen will. Deshalb zieht er als Ritter mit dem sogenannten dritten Kreuzzug nach Jerusalem. Es ist das Jahr 1198, die Heilige Stadt Jerusalem ist erobert, das wahre Kreuz Christi geraubt, als die mächtigsten Herrscher des Abendlandes beschließen, die Stätten des Christentums zurückzuerobern. Von Regensburg aus macht sich das gewaltige Heer auf den Weg nach Jerusalem. Was Leonhardt dort und auf den tausenden Kilometern Weg dorthin erlebt, erfährt der Leser des Romans hautnah und intensiv. Mit ihm zusammen lernt man die großen Figuren der Geschichte kennen – Richard Löwenherz, Barbarossa und Saladin. Und natürlich verliebt sich der junge Mann auch – Alicia heißt seine Angebetete…

Schon seit seiner Kindheit beschäftigt sich Andreas Herch mit Geschichte. „Eigentlich wollte ich das immer studieren“, sagt der Autor. „Das habe ich mich aber nicht getraut.“ Stattdessen entschied er sich für ein kaufmännisches Studium. Heute leitet er ein IT-Unternehmen in Augsburg. Doch die Leidenschaft für Historie spielte immer eine Rolle in seinem Leben. Bereits vor 14 Jahren erschien Herchs erstes Buch „Der Diener des Grafen“, das zur Barockzeit spielt und die Schlacht um Höchstadt zum Thema hat. Die Idee dazu entstand, als in Herchs Heimatstadt Höchstädt an der Donau ein Jubiläum dieser Schlacht gefeiert werden sollte.

Die Begeisterung des Autors für die Geschichte war auch an dem gelungenen Abend im gut besuchten Zehentstadel zu spüren, der Heimatverein Reischenau und die Gemeindebücherei Dinkelscherben hatten gemeinsam dazu eingeladen.

Erhältlich ist das Buch „Der Ritter aus dem Zusameck“ im Bücherfachhandel oder als eBook. (AL)

