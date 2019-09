00:33 Uhr

Das Leben und die Lieder von Udo Jürgens

Zum 85. Geburtstag des Sängers gibt’s Karten für die Stadthalle Gersthofen

Am heutigen Montag, 30. September, hätte der Entertainer, Sänger und Komponist Udo Jürgens seinen 85. Geburtstag feiern können. Am Sonntag, 5. Januar, zeigt die Stadthalle Gersthofen ab 18 Uhr die Show „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“. Für diesen Abend verlosen wir zum Geburtstag des Sängers fünfmal zwei Freikarten.

Die musikalische Zeitreise vereint alle großen Hits und Geschichten rund um den Star. In der „Udo Jürgens Story“ singt Alex Parker noch einmal die Werke des Entertainers, als stünde dieser persönlich auf der Bühne. Nach Udos Manier begleitet er sich dabei selbst am Klavier. Der Sänger kannte Jürgens persönlich, dieser war von Parkers Interpretationen begeistert.

Die Schauspielerin Gabriela Benesch führt als Erzählerin durch den Abend. Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens’ persönlichen Aufzeichnungen.

Für „Die Udo Jürgens Story“ am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 5. Dezember, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns das Alter, mit dem laut Udo Jürgens das Leben erst anfängt. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 49, 44 und 39 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

