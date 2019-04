Das Lebensglück kam mit Verspätung

Plus Traudi Lenz stammt aus der bekannten Familie Haug aus Gersthofen. Schon in jungen Jahren musste sie viele Schicksalsschläge verkraften.

Es gibt Gesichter, die sprechen Bände: Strahlende Augen, burschikose Frisur, Lachfalten. Traudi Lenz hat das, was man jugendliche Ausstrahlung nennt. Die 58-Jährige wirkt energiegeladen. Dabei hätte sie bei ihrer Lebensgeschichte auch ganz anders werden können.

Traudi Lenz (mit Taufnamen Gertraud, aber niemand nennt sie so) entstammt der alteingesessenen Gersthofer Familie Haug, die seit Urzeiten dort ansässig war, wo heute im Zentrum der Stadt das legendäre „Loch“ klafft. Hier betrieb die Familie – ihre Großeltern und Eltern – eine Polsterei, Sattlerei und Bettfedernreinigung, ihr Vater Ernst Haug war Raumausstatter-Meister. Solange Traudi Lenz denken kann, dreht sich in ihrer Kindheit „immer alles um dieses Haug-Geschäft“. Was bedeutete: viel Arbeit, wenig Freizeit und ein strenges Regiment.

Enkel mussten stets die Werkstatt aufräumen

Vor allem der Großvater Josef Haug, wie viele seiner Generation innerlich verhärtet durch die Kriegsjahre, war gefürchtet. „Bei Haugs hat jeder immer funktionieren müssen“, so Traudi Lenz. Die drei Enkel mussten stets die Werkstatt aufräumen und mithelfen – aber hören durfte man sie dabei nicht. Haben wartende Kunden die kleine, süße Traudi in ein freundliches Gespräch verwickelt, ging der Großvater brüsk dazwischen: „Red net, arbeit’!“, hieß es dann. Ein Lebensmotto, das Traudi nur zur Hälfte verinnerlichte, denn zeitlebens war sie zwar ein unermüdliches Arbeitstier, aber sie redet auch für ihr Leben gern und viel.

Im Alter von sechs Jahren kam der erste Schicksalsschlag: 1966 verunglückte der Vater tödlich beim Bergsteigen am Matterhorn. Die Mutter Viktoria blieb alleine mit drei kleinen Kindern bei den Schwiegereltern und dem Familiengeschäft zurück. Das bedeutete wenig Zeit für die Familie, viel Arbeit.

Mit 16 per Anhalter nach Amsterdam

Als Teenager begann Traudi Lenz dann ein klein wenig zu rebellieren: Sie färbte sich die Haare blau, zog sich heimlich die zerrissenen Jeans an und fuhr Motorrad – eine 500er Honda. Da sie beim renommierten Augsburger Innenausstatter Kröll&Nill eine Lehre zur Dekorateurin machte und früh ihr eigenes Geld verdiente, konnte sie sich einige Freiheiten nehmen, zum Beispiel in ihrem Urlaub per Anhalter nach Amsterdam fahren – mit gerade mal 16 Jahren.

Darunter, dass sie ein Mädchen war, litt sie in den 70er-Jahren nicht, „denn komischerweise trauten mir die Chefs viel zu, ich durfte mit auf die Messen fahren, alleine ausliefern und vieles mehr“, erinnert sich die 58-Jährige. Das sollten ihre unbeschwerten Jugendjahre gewesen sein.

Sechs Monate verbrachte sie in Krankenhäusern

Damit war es vorbei, als sie mit 18 Jahren in Südtirol einen schweren Motorradunfall hatte, den sie nur knapp überlebte. „Der Pfarrer hatte mich schon gesegnet.“ Sechs Monate verbrachte sie in Krankenhäusern. Nach ihrer Genesung wurde sie von ihrem Freund schwanger. Wie damals üblich, heirateten die beiden, zwei Jahre später wurde die zweite Tochter geboren. Dass sie so jung ihre „beiden wundervollen Kinder“ bekommen hat, bereut Traudi Lenz nicht.

Doch die Ehe – „wir passten eigentlich nicht zusammen“ – zerbrach und sie zog wieder zu Hause ein. Doch dann erkrankte ihre Mutter mit Mitte 40 schwer an Darmkrebs. Und so gab die 25-jährige Traudi, selbst junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, ihren Beruf auf und pflegte fortan die kranke Mutter.

„Mit bunt gefärbten Haaren“ auf der Fachmesse

Im selben Jahr, 1985, sterben ihre Mutter als auch ihr Großvater. „Es ist unglaublich, was man alles schafft, wenn man es einfach muss“, wundert sich Traudi Lenz im Rückblick. Sie hatte nicht lange Zeit zu trauern – das Geschäft musste weitergeführt, die Kinder versorgt werden. Notgedrungen, aber mutig sprang Traudi Lenz mit 25 Jahren ins kalte Wasser. Sie fuhr nach Frankfurt auf die Fachmesse und verblüffte die Vertreter, weil sie als junge Frau „mit bunt gefärbten Haaren“ eine professionelle Reinigungsmaschine für Bettfedern im Wert von 150.000 Mark bestellen wollte. „Ich hab nie Angst gehabt, dazu hatte ich gar keine Zeit“, sagt Traudi Lenz mit einem verschmitzten, aber auch etwas wehmütigen Lächeln. Denn auch wenn sie damals keine Zeit hatte, das Erlebte zu verarbeiten, bezeichnet sie diese Phase als „harte Jahre“.

In dieser schweren Zeit stand ihr ein langjähriger Freund bei, Max Lenz. „Er war meine Stütze, mein ruhiger Pol.“ Er war älter als sie, war auch schon einmal verheiratet, hatte auch zwei Kinder. Die beiden heirateten 1987, das Ehepaar bekam noch einen gemeinsamen Sohn. „Wir waren eine Patchworkfamilie in einer Zeit, als das noch nicht so üblich war“, sagt Traudi Lenz. Das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe sei wohl, meint die 58-Jährige, „dass mein Mann mich machen lässt“ und ihre Eigenwilligkeit respektiere.

Der Tag konnte nie genug Stunden haben

Im Laufe der Jahre baute sie die Firma im Alleingang zu einem führenden Fachgeschäft für Bettwaren aller Art auf. Mit der Zeit spezialisierte sie sich auf hochwertige Schlafsysteme, Bio-Boxspringbetten und Bettwaren aus Naturmaterialien. Ein Glück, dass sie bereits als Kind vom Großvater alles über Bettenreinigung gelernt hatte und generell tüchtig und kreativ war. Dabei konnte der Tag nie genug Stunden haben. „Ich habe das Geschäft geführt, selbst ausgeliefert, selbst geputzt, Schutt gefahren, repariert, was kaputt war, gekocht, gebügelt.“ Nicht wenige sagen über sie, sie könne nie Ruhe geben.

Dabei kam auch die Geselligkeit nie zu kurz: Traudi Lenz gab gerne Partys bei sich zu Hause, war in Vereinen aktiv (im Tennisclub war sie bezeichnenderweise „Vergnügungswartin“), fuhr mit allen Kindern oft zum Skifahren und verköstigte regelmäßig Horden von Kindern, die sich gerne im Hause Lenz trafen. „Wir hatten meistens volles Haus.“

Auch in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich aktiv

Das ist auch bis heute so geblieben, „Manchmal könnte man meinen, ich habe hier einen Hotelbetrieb.“ Das Ehepaar Lenz ist seit einigen Jahren auch in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich aktiv. Ihre Hilfsbereitschaft ging sogar so weit, dass sie einem jungen Syrer, der sich in der Gemeinschaftsunterkunft so unwohl fühlte, bei sich vorübergehend ein neues Zuhause gaben. Eineinhalb Jahre blieb der Gast, heute ist er verlobt und führt ein selbstständiges Leben.

Dort, wo heute das „Loch“ ist und die Haugs jahrzehntelang gewohnt haben, wurde bekanntlich alles abgerissen und die Familie zog vor acht Jahren um. Im neuen Haus von Traudi und Max Lenz zeugt aber auch noch sehr viel von der alten Haug-Dynastie: Unzählige Erinnerungsstücke und schöne alte Möbel hat Traudi Lenz behalten: ein altes Sofa, Anrichten, Geschirrschränke, alte, handgeschreinerte Bänke im Garten. Hier sieht man das Händchen der talentierten Dekorateurin.

Traudi Lenz ist der Fixstern

Kein Wunder, dass sich alle im Clan hier wohlfühlen, sich gerne bekochen und umsorgen lassen. Traudi Lenz ist der Fixstern, um den alle kreisen. Immer wieder kommt die Familie – die über ganz Deutschland verstreut lebt – in wechselnder Besetzung zu Besuch. Dann steht die 58-Jährige am Herd, kocht locker mal für zwölf bis 15 Personen, beherbergt viele Besucher – und das mit großer Begeisterung. Und wenn es ihr mal zu viel wird, dann geht sie raus mit dem Hund in die Natur.

Ende vergangenen Jahres hat Traudi Lenz ihr Betten-Fachgeschäft aufgegeben, hat nun endlich mehr Zeit für die Familie. Als Nächstes geht es für einige Tage zur Tochter nach Hamburg. „Vor Kurzem bin ich zum fünften Mal Oma geworden!“ Da ist es wieder, das glückliche Strahlen.

Lesen Sie dazu auch: