Das Licht am Ende des Tunnels flackert

Hagen Rether versenkt sich in Gersthofen in Absurditäten menschlichen Tuns

Von Sonja Diller

Wer eine Vorstellung des Kabarettisten Hagen Rether besucht, bekommt eine Menge für sein Geld. Inhaltlich ebenso wie zeitlich gesehen. Denn einer, der erst nach fast zwei Stunden brillanten Monologs eine Pause braucht und danach bald noch mal soviel drauflegt, hat eine Menge zu sagen. Das quittierten die vielen gebannt lauschenden Zuschauer in der Gersthofer Stadthalle immer wieder mit Szenenapplaus.

Vieles kann er sich vorstellen, noch mehr findet er albern in unserer Gesellschaft, die für den überzeugten Veganer ohnehin ein Auslaufmodell ist. Wann sind wir eigentlich so eklig geworden, fragt sich der im schnieken Anzug auf einem bequemen Bürostuhl entspannt zurückgelehnte Denker. „Wir schießen doch die Wölfe nicht ab, weil sie die armen Schafe fressen, sondern weil wir die Schafe selber fressen wollen.“

Solange Loden-Sniper mit Thermoskanne und Schinkenbrot auf drei Meter Höhe im Wald auf ihre unschuldigen Opfer lauern, wird dieser mit seinem gepflegten Pferdeschwanz kokettierende Spötter keine Ruhe geben, verspricht er seinem Publikum in die Hand. Er werde so lange Kabarett machen bis Fleisch verboten wird. Sagt es und verspeist eine weitere Biobanane, die selbstverständlich „mit einem mit Rapsöl betriebenen Flieger“ nach Deutschland kam.

Linksliberale Multikultiöko-Humanisten-Spinner entwickeln die Ideen, die Frau Merkel nachher bei Reisen rund um die Welt aus ihrem Ethikköfferchen holt, obwohl sie und ihre Parteigenossen nichts davon selber reingetan haben, ist Rether überzeugt. Giftig wird er beim Thema der deutschen Leitkultur, die so gerne in politischen Statements auftaucht. Architektur, Kunst, wunderbare Musik gibt es in Deutschland und überall sonst auf der Welt. Des einen Mozart, des anderen Debussy, reiht er die Beispiele aneinander. So wirklich einzigartig Deutsch ist doch nur der Holocaust und ob der als Merkmal für eine Leitkultur tauge, sei dahingestellt. „Wir wissen alles und ändern nichts“, stochert der Unbequeme in den allzu einfachen Erklärungen, mit denen wir unser Gewissen beruhigen. Für den, der zu Hause den Öko gibt und dann sieben Tonnen CO2 verpulvert, um sich im indischen Ayurveda-Resort warmes Öl auf die hohle Birne tropfen zu lassen, hat er kein Verständnis. Lustig findet er dagegen das Entsetzen der etablierten Parteien über das Ergebnis der letzten Wahlen. Die Nichtwähler habe man unbedingt an die Urne bringen wollen. Das sei letztlich gelungen und „now we have the salad“, kichert einer, der mit seltener Klarsicht in den trüben Gewässern zwischen Rassismus und Gier nach seinen Pointen fischt.

Trotz allem heißt Hagen Rether’s Programm „Liebe“. Schon seit Jahren. Im Kern mäandern die Gedankengänge beständig um die abstrusen Eigenheiten des menschlichen Tuns. Dazu kommen laufend wechselnde Absurditäten aktueller Nachrichten. Doch obwohl der Mensch so bizarr und selbstzerstörerisch ist, gibt es doch die Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. „Das wird schon“, sagt einer, der sich vernetzt mit Aktivisten für Menschenrechte und Kulturarbeit. Und gibt seinen Fans das Gefühl mit nach Hause, dass es zwar schlimm steht um uns, doch das Licht am Ende des Tunnels noch immer flackert.