vor 39 Min.

Das Ortszentrum in Gablingen soll an einen Investor gehen

Die Gablinger Verwaltung arbeitet ein Kaufangebot zur Ortsentwicklung aus. Das gefällt längst nicht allen Mitgliedern des Gemeinderats.

Von Tobias Karrer

Es ist ein Thema, das Gablingen schon seit vielen Jahren beschäftigt: die Entwicklung des Ortszentrums. Analog zum Gersthofer Loch kann man aktuell auch vom Gablinger Loch sprechen, denn die Fläche mitten im Ort liegt schon lange brach und ist immer wieder Thema von Diskussionen.

Die letzte Sitzung des Jahres 2019 nutzte Bürgermeister Karl Hörmann dazu, Beschlüsse aus nicht öffentlichen Beratungen zu verkünden. Darunter auch ein Beschluss zum Ortszentrum. In der Sitzung am dritten Dezember sei die Verwaltung beauftragt worden, „das Kaufangebot an den Investor zu finalisieren und dem Gemeinderat erneut vorzulegen“, so Hörmann. Mehr Informationen zu diesem Thema wurden im Gremium nicht diskutiert.

Das Thema werde man im neuen Jahr diskutieren

Aber das Thema interessiert die Gablinger: Schon bei der Bürgerversammlung vor einigen Wochen fragte eine Bürgerin nach den Gesamtkosten, die die Entwicklung der Fläche bisher verschlungen habe. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Bürgermeister Hörmann, dass der Gemeinderat drei Monate Zeit habe, sich mit Anregungen aus der Bürgerversammlung zu beschäftigen. Das Thema werde man im neuen Jahr diskutieren und dann gegebenenfalls an die Öffentlichkeit gehen.

Nach dem Kauf vor 20 Jahren war ein Teil der landwirtschaftlichen Gebäude des ehemaligen Reinschhofs vorerst noch in Benutzung. Unter anderem fand das archäologische Heimatmuseum hier Platz, bis die Gebäude abgerissen wurden. 2011 veranstaltete Gablingen einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Ortszentrum. Auch Preisgelder wurden ausbezahlt: insgesamt über 10000 Euro. Teil der Bebauung sollte ein Bürgerhaus mit Platz für Vereine sein. 2014 beschloss der Gemeinderat, einen Bebauungsplan für das Ortszentrum aufzustellen. Wegen einer Vielzahl von Einwendungen musste dieser allerdings immer wieder überarbeitet werden und ist noch immer nicht verabschiedet. Voraussichtlich kommt es im Januar zur erneuten Auslegung.

Ob ein Bürgerhaus entstehen könnte, ist weiter offen

Schon 2017 gab es dann erste Gespräche mit dem Investor, für den die Gemeinde jetzt ein Kaufangebot fertigstellen soll. Ob und wann ein Bürgerhaus im Ortszentrum entstehen könnte, ist weiter offen. Sowohl der Verkauf als auch der „Vorhabensbezogene Bebauungsplan“ seien aber so gestaltet, dass die Möglichkeit weiter besteht, erklärt der Bürgermeister.

Vor allem der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Günther Reichherzer, hat sich des Themas angenommen. In einer Anfrage an die Gemeinde von Ende November, die auch an unsere Redaktion ging, hakt er nach: „Ist sichergestellt, dass bei einem möglichen Verkauf an einen Investor zumindest die bisherigen Kosten gedeckt sind oder übertroffen werden und der Gemeinde kein Schaden entsteht?“ Würde sich der Verkaufspreis am Bodenrichtwert orientieren und nicht am deutlich höheren Verkehrswert, wäre das in seinen Augen eine „Katastrophe für die Bürger“. Er meint außerdem: „Das darf alles nicht geheim sein.“ Auch die Antwort von Bürgermeister Karl Hörmann liegt der Redaktion vor.

Dem Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger verpflichtet

Er betont, dass er und der Gemeinderat noch bis zum 30. April gewählt und vereidigt seien. Bis dahin habe auch jedes Mitglied des Gremiums das Recht, gegen die Unterstellung, dass ihre Beschlüsse der Gemeinde schaden, juristisch vorzugehen. Im Gespräch mit unserer Zeitung betont er: „Ich und jeder Gemeinderat sind dem Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger verpflichtet“ und: „Ich führe keinen Wahlkampf, habe mich neutral zu verhalten und muss meine Arbeit sachlich bis zum Ende der Legislaturperiode machen.“

Reichherzer setzt wiederum mit einem Fragenkatalog nach, in dem er unter anderem ein Gesamtkonzept fordert und ob Fördermöglichkeiten in die Planungen eingeflossen sind. Eine Antwort auf diese Fragen habe er nicht erhalten. Hörmann sagt: „Er sollte darauf vertrauen, dass wir rechtskonform handeln und unsere Aufgabe ernst nehmen.“

Dass der Gemeinderat seine Aufgabe trotz der anstehenden Kommunalwahl ernst nimmt, war auch am Ende der letzten Sitzung des Jahres zu spüren, als es um den Haushalt für das kommende Jahr ging. Walter Wörle erinnerte an die Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, die Haushaltsberatungen möglichst früh abzuschließen, damit die Verwaltung auch früher mit der Umsetzung von Investitionen beginnen könnte. Auch in diesem Jahr sei nur ein Drittel der für Baumaßnahmen eingestellten Gelder tatsächlich ausgegeben worden.

Enttäuscht über die öffentlichen Angriffe

Auch Martin Uhl (CSU) betonte: „Wenn es jetzt heißt, den neuen Haushalt beschließt der neue Gemeinderat, ist das für mich eine Lachnummer.“ Die Sitzungsdichte der letzten Wochen sei vor allem Versäumnissen der Verwaltung geschuldet: „Wir mussten jetzt Themen durchbringen, die wir schon vor zwei Jahren hätten abhaken können.“ Hörmann entgegnete, dass er seinen Kollegen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung die Wahl gelassen hätte: Entweder ein straffes Programm im neuen Jahr, um den Haushalt noch selbst zu verabschieden, oder diese Aufgabe dem neuen Gemeinderat und Bürgermeister überlassen. Über die öffentlichen Angriffe zeigte er sich enttäuscht.

Themen folgen