Das Plakat von Daniel Kroul siegt

Realschüler beschäftigen sich mit Dr. Max Josef Metzger

Zur Erinnerung an das Leben von Dr. Max Josef Metzger und anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Christkönig-Gemeinschaft Meitingen findet am Sonntag, 3. November, ab 16 Uhr ein Jubiläumskonzert in der St.-Wolfgang-Kirche statt. Dabei wird die Welt-Uraufführung der Vertonung der „Gefängnisgedichte“ von Max Josef Metzger zu hören sein.

Dazu entwickelten Schüler der Profilgruppe Kunst der Meitinger Realschule Plakate und Flyer, die bis 31. Oktober im Foyer des Meitinger Rathauses besichtigt werden können. In diesen Tagen wurde die Ausstellung unter dem Motto „Gefängnisgedichte“ offiziell eröffnet. Vor Ort war auch der Gewinner dieses Schulprojekts, der 15-jährige Daniel Kroul, dessen Plakat von Mitgliedern eines Organisationsteams als bester Vorschlag ausgesucht wurde. (peh)

