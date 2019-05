31.05.2019

Das Ringen um den Musiker-Nachwuchs

Im Gersthofer Haus der Musik geht’s um die beste Methode

Musikvereine diskutieren über die Nachwuchsarbeit im Haus der Musik in Gersthofen: Lukas Lederle vom Musikverein Gessertshausen hatte angeregt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Angela Ehinger, lud deshalb die Jugendleiter ihres Bezirks und Interessierte zu einem Erfahrungsaustausch ein. Einige Vereinsvertreter sollten über ihre erfolgreichen, aber auch ihre vergeblichen Bemühungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung berichten. Ein Ziel der Veranstaltung war, dass jeder der Anwesenden interessante Anreize für seine Vereinsarbeit mitnehmen solle. Andreas Landau, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Gersthofer Musikvereine, erläuterte die dortige Jugendarbeit im Musikbereich.

Es zeigte sich immer wieder, dass das Spannungsfeld zwischen Musikschulen und Musikvereinen für die Nachwuchsgewinnung bedeutend ist. Es gebe Orte, in denen Musikverein, Grundschule und Gemeinde an einem Strang ziehen. Dort sei Nachwuchsarbeit kein großes Thema. Andernorts würden Musikschulen in Wettbewerb zu den Vereinen treten. Das Bestreben um die Gewinnung junger Musikanten beginne bei Musikschulen im Kindergarten. Die Musikvereine könnten ernsthafte Nachwuchssorgen bekommen.

Der Dirigent des Jugendblasorchesters Lützelburg, Ulrich Fischer, ist zugleich Leiter einer Musikschule. Sein einfaches Rezept: Man müsse den Kindern und Jugendlichen Wärme bieten. „Der Verein soll Heimat, soll auch Familie sein.“

Gerhard Kratzer, Bezirksdirigent und Dirigent des Musikvereins Dinkelscherben erläuterte dessen Modell. Dort betreibt der Musikverein eine Bläserschule. Dies wäre nicht machbar ohne außerordentliches Engagement ehrenamtlicher Kräfte. Florian Wiedenmann, Dirigent der Jugend des Musikvereins Westendorf: Instrumentenkarussel in der Grundschule, Bläserklasse, Nachwuchsorchester, Jugendorchester binden Kinder und Jugendliche in alle Aktivitäten ein. „Auf die Bühne mit ihnen, mitmachen, Theaterluft schnuppern lassen!“ Nicole Küchelbacher-Möckl vom Jugendblasorchester Meitingen sagte, an der Grundschule Meitingen gebe es seit Jahrzehnten Bläserklassen. Karin Wild vom Musikverein Buttenwiesen berichtete, es brauche einen Kümmerer, der die Kinder anspricht, bei der „Hand“ nimmt und sie zurückführt in den heimatlichen Verein. (AL)

