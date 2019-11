vor 17 Min.

Das Team der CSU Gablingen steht

19 Männer und Frauen haben sich für die Liste nominieren lassen. Das sind die Kandidaten im Überblick.

Die CSU hat in Gablingen ihre Mannschaft, mit der sie in den Wahlkampf gehen will, zusammen. Der CSU-Ortsverband nominierte bereits im Oktober 2019 Karina Ruf als Bürgermeisterkandidatin. Nun wurden Listenkandidaten für den Gemeinderat in einer öffentlichen Versammlung vorgestellt und einstimmig ins Rennen geschickt.

Der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hob die Wichtigkeit der Kommunalwahl hervor, denn diejenigen, die sich hier engagieren, arbeiten direkt für die Menschen in ihrer Heimatgemeinde. Alle Kandidaten stellten sich selbst kurz mit ihrem Lebenslauf und ihren Zielen für die Gemeinde vor. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich die CSU-Ortsvorsitzende Karina Ruf bei allen Listenkandidaten und der CSU-Vorstandschaft sowie bei Marlies Fasching, die mit Alisa Scherer an einem Mentoringprogramm der Frauenunion teilnimmt.

Die Liste der CSU-Kandidaten für Gablingen