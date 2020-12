vor 34 Min.

Das Theater Gersthofen plant für 2021

Ein Theaterverein, dem die Bühnenbretter verschlossen bleiben - da ist das Theater Gersthofen keine Ausnahme. Die Akteure haben allerdings Pläne für 2021.

Wie alle Bühnen in unserem Land, so muss auch das Theater Gersthofen seine Aktivitäten bis auf Weiteres auf Eis legen. So war jetzt in der Weihnachtszeit das Weihnachtsstück "Nikolaus per Internet" geplant. Die Aufführungen hätten wie im Vorjahr auf der kleinen rustikalen Bühne im Saal des Gasthofs Stern stattfinden sollen. Der Erlös dieser Theaterproduktion war unter anderem als Unterstützung für die Stiftung "Gersthofen in Not" und den Wunsch-Weihnachtsbaum gedacht. Doch dieses Vorhaben fiel wie so vieles der Corona-Pandemie zum Opfer.

Das Theater Gersthofen wollte trotzdem Gutes tun, und so konnte die stellvertretende Vorsitzende Ilona Kramer aus der Vereinskasse allen Widrigkeiten zum Trotz 200 Euro in Form von Gutscheinen an die Stadt Gersthofen für die Weihnachtsbaumaktion übergeben. Dies war auch deshalb möglich, weil die diesjährige Weihnachtsfeier des Vereins ausfallen musste.

Theater: Gersthofer Akteure bereiten 40. Jubiläum vor

Für das Jahr 2021 hat das Ensemble schon mehrere Aktionen geplant. Wie die neu gewählte Vorsitzende des Theaters Gersthofen, Regina Winter, mitteilt, will man im nächsten Jahr das 40-jährige Bestehen des Vereins feiern. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Unter anderem sind im Jubiläumsjahr eine Neuproduktion des in diesem Jahr ausgefallenen Stücks "Der Haftlmacher" sowie eine Wiederholung des in Kooperation mit der Kol-la Gersthofen produzierten Klassikers "Der Brandner Kaspar und das ewige Leben" in Planung. "Ob diese Vorhaben allerdings gelingen, liegt nicht allein in unserer Hand", ließ Regina Winter verlauten. Trotzdem will man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern optimistisch in das neue Jahr gehen, in der Hoffnung, dass die Zuschauer nach der überstandenen Pandemie noch vermehrt die Vorstellungen besuchen werden. (AL)

