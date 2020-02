10:21 Uhr

Das Thema in Aystetten heißt: Neue Mitte

Peter Wendel tritt wieder als Rathauschef in Aystetten an. Doch er hat auch zwei Herausforderer: Roland Woppmann von der CSU und Ursula Reichenmiller-Thoma von den Grünen. Bei diesen Themen sind sie uneins.

Von Jana Tallevi

Wird das Thema Trinkwasser in Aystetten mit einer eventuellen Chlorung zum Wahlkampfthema? Noch steht das nicht fest. Eine Abkochanordnung des Gesundheitsamts gilt zunächst bis Ende Februar, dann wird über das weitere Vorgehen entschieden. Fest steht aber: Das Thema Wasserversorgung stand bei Verwaltung und Gemeinderat Aystetten auch schon im Laufe der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode auf der Liste der Dinge, die angegangen werden müssen. Unter anderem waren Arbeiten am Hochbehälter schon vor dem Störfall geplant, als Ende Januar coliforme Keime im Trinkwasser gefunden wurden.

Ein anderes Thema beschäftigt den Gemeinderat Aystetten noch kurz vor der Wahl – und wird auch eine der ersten Aufgaben des neuen Gemeinderats sein: Es geht um die Neue Mitte in Aystetten. Dahinter steckt: Die Gemeinde soll in ihrem Kern attraktiver werden. Aus dem heutigen „Straßendorf“ soll ein Ort mit einem kleinen Zentrum werden, an dem sich die Menschen gerne aufhalten und der ihnen etwas zu bieten hat. Es geht um eine Fläche von 4000 Quadratmetern und umfasst das Gebiet Hauptstraße von der Apotheke bis Edeka sowie die kurze Bahnhofstraße bis Bäckerei Gellner einschließlich des Brunnenplatzes beim neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße/Ecke Kurze Bahnhofstraße. Dort befindet sich bereits ein kleines Geschäftszentrum, Raum für einen Brunnen mit Wasserspiel und ein Aufstellplatz für den Maibaum könnten hinzukommen, auch der Verkehr rund um die Haltestelle an der Hauptstraße soll neu geregelt werden.

Der neue Plan wird im Gemeinderat vorgestellt

Das vergangene Jahr war von den Planungen zur Neuen Mitte gekennzeichnet gewesen. Nun werden am morgigen Donnerstag die aktuellen Pläne des beauftragten Büros auf der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Der neue Gemeinderat wird dann hauptsächlich mit der Umsetzung befasst sein.

In Aystetten bewerben sich in diesem Jahr drei Parteien und Gruppierungen um die 14 Plätze im Gemeinderat der Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern. Das sind die Freien Wähler, die CSU und die Grünen. Im aktuellen Gemeinderat haben die Freien Wähler die absolute Mehrheit mit acht Sitzen, dann folgen die CSU mit vier Gemeinderäten und SPD und Grüne mit jeweils einem. Das erklärte Ziel der Grünen ist es deshalb auch, die absolute Mehrheit der Freien Wähler zu knacken.

Peter Wendel tritt zum vierten Mal an

Auch Bürgermeister Peter Wendel, der sich zum vierten Mal um das Amt bewirbt, gehört zu den Freien Wählern. Dieses Mal hat er zwei Mitbewerber um den Posten: Gemeinderat Roland Woppmann von der CSU und Ursula Reichenmiller-Thoma, Ortssprecherin der Grünen.

Eine Partei wird nicht mehr im neuen Gemeinderat vertreten sein: die SPD, seit 1946 mit einem eigenen Ortsverein in der Kommunalpolitik in Aystetten aktiv. Wegen der Altersstruktur sei keine Liste mehr zustande gekommen, sagt Maria Hackl, zuletzt einzige Vertreterin der Partei im Gemeinderat, dem sie selbst rund 20 Jahre angehört hat. Sie wünscht den neuen Mandatsträgern eine „konstruktive Zusammenarbeit“ im neuen Rat.

