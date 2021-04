vor 16 Min.

Das Titania-Bad in Neusäß ist 20 Jahre alt: "Kein Gedanken an ein Fest"

Vor 20 Jahren kamen die ersten Gäste in das Titania-Erlebnisbad in Neusäß. Das Bild zeigt einen Teil des Außenbereichs.

Plus Vor 20 Jahren wurde die Titania-Therme eröffnet. Ab 2019 gab es Besucherrekorde. Warum die Feierlaune beim Team und bei der Stadt dennoch stark getrübt ist.

Von Regine Kahl

Die Titania-Therme in Neusäß feiert 20. Geburtstag, doch es will keine Feierlaune aufkommen. Seit Monaten ist das Bad wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Die Therme musste ausgerechnet die Türen schließen, als im Bad Besucherrekorde verzeichnet wurden. Finanziell wird das lange Fehlen der Einnahmen zum Kraftakt für die Stadt Neusäß, die Besitzerin der Therme ist.

Themen folgen