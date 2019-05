vor 3 Min.

Das Vatertagsbier schmeckt gut im Anhauser Tal

Sportliche Darbietungen, zünftige Blasmusik und Brotzeit zieht Besucher an. Noch bis heute Abend wird gefeiert

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Das Anhauser Talfest ist seit langer Zeit das Sommer-Highlight, und so war es für den SSV Anhausen wieder an der Zeit, ein verlängertes Wochenende lang, gemeinsam bei Musik, Spiel und Sport mit allen Bürgern zu feiern.

Nach vorangegangenen regnerischen Tagen konnten sich alle Beteiligten über sonniges Wetter zum offiziellen Bieranstich beim Anhauser Talfest freuen. Bürgermeister Peter Högg griff beherzt zum Schlegel und erfüllte seine Aufgabe bravourös. Dabei musste gar nicht lange mitgezählt werden, denn mit zwei Schlägen hatte er das Fass perfekt angestochen. Högg wünschte allen Anwesenden frohe Tage im Anhauser Tal. Dies ließen diese sich nicht zweimal sagen. Die Bierkrüge wurden schnell gefüllt, und bei Weißwürsten saß man gemütlich bei einer „Vatertagsbrotzeit“ zusammen.

Während sich die einen die Kehlen befeuchteten, präsentierte sich die Feuerwehr Anhausen für Interessierte gleich nebenan mit ihrem Können. Vor allem das erst kürzlich eingeweihte Löschfahrzeug LF 10 Allrad stand im Mittelpunkt des Interesses von Groß und Klein. Zur Freude aller zeigten die Kinderturngruppen wieder verschiedene kleine Tänze und erhielten dafür viel Applaus.

Zur Mittagszeit spielte dann die Hirblinger Blasmusik auf und sorgte für beste Bierzeltstimmung. Gerne sah man am Nachmittag den Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersklassen zu, die ihr Können und ihre Kräfte in verschiedenen Wettkämpfen bei der Talfest-Olympiade maßen. Sie hatten dabei verschiedene Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren, die von den verschiedenen Abteilungen des SSV Anhausen vorbereitet worden waren. Zum süßen Schlemmen, bei Kaffee und Kuchen aus der heimischen Backstube, lud die Tischtennisabteilung am Nachmittag ein. Höhepunkt des Tages war sicherlich das Menschenkicker-Turnier, das Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen begeisterte.

Das Talfest lebt seit vielen Jahren von seiner Tradition und wird dafür auch geliebt. Dieses Mal aber gab es eine spannende Neuerung. Den gewohnten Angeboten wurde als neues Element heuer ein Quizabend hinzugefügt. Dieser wurde am Abend zuvor im Bierzelt veranstaltet, wobei nach guter alter Biergartensitte die Brotzeit selbst mitgebracht werden durfte. Ein total zünftiger Abend also, der alle Anwesenden begeisterte. „Es war einmalig, und wir haben alle dabei noch gelernt“, freute sich Bürgermeister Högg über eine tolle Stimmung. Am Freitag trafen sich schließlich die Vereine im Bierzelt. Für ausgelassene Stimmung sorgten die Firebirds. Erst am heutigen Samstagabend klingt das Talfest aus. Mit Hits für alle Generationen werden Alt und Jung zum Abschluss noch einmal gemeinsam im Festzelt feiern.

Themen Folgen