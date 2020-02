Das Verschwinden der Telefonzelle

Plus Die Telekom will wenig genutzte öffentliche Telefone abbauen. Das können Gemeinden verhindern. Dennoch verschwindet die klassische Telefonzelle immer häufiger.

In Meitingen ist das Aussterben der öffentlichen Telefone vorerst verhindert. Die Telekom hatte bei der Gemeinde angefragt, ob sie die letzten beiden noch existierenden Geräte am Infoturm und am Bahnhof abbauen dürfe. In einer Stellungnahme im Namen der Gemeinde wird Bürgermeister Michael Higl die Zustimmung zum Abbau verweigern, für diesen Schritt hat er die Unterstützung der Gemeinderäte des Planungs- und Werkausschusses bekommen.

Offenbar nutzt kaum noch jemand die beiden öffentlichen Telefone in Meitingen. Die Marktgemeinde wächst zwar stetig, doch einen Flughafen hat sie nicht und auch der Bahnhof ist kein Umsteigeknoten wie etwa der Hauptbahnhof in München. An solchen Standorten rufen auch heute noch viele Menschen von einer Telefonzelle aus einen Gesprächspartner an, erklärt die Telekom. Regelmäßig prüft das Unternehmen, wie hoch der Umsatz am jeweiligen Standort ist. Sinkt er über einen längeren Zeitraum auf einen Betrag unter 50 Euro pro Monat, wird mit der jeweiligen Gemeinde Kontakt aufgenommen, denn dann rechnet sich der Unterhalt einer Telefonzelle nicht mehr. Deren Betrieb koste schließlich Geld, erklärt das Unternehmen, laufende Betriebskosten, die Standortmiete und auch die regelmäßige Wartung und Reinigung sind zu finanzieren.

Ist ein Telefon erst einmal abgebaut, kommt es nicht wieder

Bekommt eine Gemeinde eine Anfrage bezüglich der Demontage einer Telefonzelle, kann sie den Wunsch einfach ablehnen, sogar ohne Begründung. Die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände empfiehlt den Gemeinden zwar zu prüfen, ob eine unwirtschaftliche Telefonzelle abgebaut werden kann. Doch ist das erst einmal passiert, kommt sie nicht mehr zurück – zumindest gibt es keine Verpflichtung für die Telekom, einen Standort wieder anzuschließen, falls eine Gemeinde sich später anders entscheidet. Mit dem Verweis auf den Sicherstellungsauftrag, dass eine Grundversorgung mit Kommunikationsdiensten im Gemeindegebiet gegeben ist, lehnt Meitingen den Abbau ab. Damit bleibt der Kommunikationsdienstleister in der Pflicht, ein öffentliches Telefon zu betreiben. Doch einen Umbau kann ihm niemand verwehren, zumindest sofern es noch ein klassisches Fernsprechhäuschen ist, wie die Telefonzelle seit 1927 in schönstem Amtsdeutsch offiziell heißt. Zulässig ist der Austausch der Häuschen, die einst vielerorts das Straßenbild mitbestimmten, durch ein Basistelefon. Das sind schmale Säulen mit Telefon und Wähltasten, an denen nur noch bargeldlos bezahlt werden kann.

Siegeszug des Mobiltelefons sorgt für das Aussterben der Telefonzelle

Die Telekom macht keine Angaben, wie viele öffentliche Telefonzellen es im Landkreis oder in einzelnen Gemeinden gibt. Doch dass die Zahl auch hier in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden ist, fällt nicht nur beim Spaziergang durchs Wohngebiet auf. Bundesweit betreibt die Telekom heute noch etwa 17000 öffentliche Fernsprecher – Mitte der 1990er-Jahre jedoch war die Zahl mit rund 167000 Telefonzellen fast zehnmal so groß.

Der Hauptgrund für die rapide gesunkene Zahl ist der Siegeszug des Mobiltelefons. Statistisch hat jeder Deutsche heute mindestens ein solches Gerät in der Tasche und kann vollkommen standortunabhängig telefonieren. Theoretisch. In der Praxis bleibt vor allem in ländlichen Gebieten noch das Problem der Funklöcher zu lösen.

Telefonhäuschen bekommen ein neues Leben

Die kleinen Häuschen verschwinden allerdings nicht komplett aus dem Straßenbild. Die Telekom verkauft die ausgemusterten Telefonzellen an Privatleute oder Gemeinden. Allerdings ist nur noch der kantige Typ verfügbar, der in den heutigen Unternehmensfarben Magenta und Grau gestaltet ist, die gelben Zellen mit den abgerundeten Fensterfassungen sind längst vergriffen. Mancherorts richteten lokale Initiativen in einer Telefonzelle einen Bücherschrank ein wie zum Beispiel in Adelsried, Bonstetten und Gersthofen.

