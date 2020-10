vor 32 Min.

Das Weinfest in Neusäß bringt die Menschen trotz Pandemie zusammen

Plus Endlich kann auch wieder gefeiert werden: Beim Neusässer Weinfest freuen sich Besucher, Musiker und Gastronomen über das Zusammenkommen.

Von Tobias Karrer

Die Stimmung beim Neusässer Weinfest unter den Bäumen vor dem Rathauseingang ist gelöst. Daran können weder das graue Wetter am Freitag noch die Einlasskontrollen oder die roten Bänder vor den Essensbuden und dem Weinausschank etwas ändern. Auch an das Einbahnstraßensystem, wie es auf dem Weg zur Toilette im Foyer der Stadthalle eingerichtet wurde, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Neusäß hat viele Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um auch im Virusjahr, in dem das Stadtfest ausfallen musste, ein Fest durchführen zu können.

Man habe den Bürgern trotz Corona die Möglichkeit bieten wollen, gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen, betonte Bürgermeister Richard Greiner im Vorfeld. Dass das gelungen ist, zeigt sich schon am ersten Tag. Kurz nach der Eröffnung um 16 Uhr sitzen zum Beispiel Inge Möckl und Josef Mayer bei einem Glas Sekt zusammen. "Neusäß braucht ein Fest“, sind sich die beiden einig. Sie seien eigentlich immer dabei, wenn etwas los ist und froh, dass wieder ein Fest stattfinden kann, erklärt Inge Möckl. "Auch auf dem Stadtfest sind wir Stammgäste“, ergänzt Josef Mayer.

Aussteller freuen sich über das Weinfest

Rolf Thiel vom Weinladen Lemberger in Gersthofen geht es ähnlich. „Das ist für uns die erste Veranstaltung in diesem Jahr“, erklärt er. 17 andere Feste seien schon ausgefallen. "Wir hatten erheblich Einbußen“, sagt er. Das liegt auch daran, dass Thiel und seine Familie ihr gewohntes Programm nicht durchführen können. Ein Beispiel: Normalerweise würde der Weinladen Ende Oktober, wie jedes Jahr, eine große Weinprobe mit mehreren Hundert Gästen veranstalten. Das ist heuer nicht möglich. Allerdings haben die Gersthofer jetzt eine Vielzahl kleinerer Weinproben geplant, bei denen die Gäste auch mit den Winzern ins Gespräch kommen sollen.

Trotz der Schwierigkeiten stimmt das Weinfest in Neusäß Rolf Thiel optimistisch. „Ich denke, die 100 Leute, die gleichzeitig auf das Gelände dürfen, sind auch gekommen“, betont er. Alles in allem sei es schön, wieder mit dem Weinstand unterwegs zu sein. Auch am Sonntag zieht er ein sehr positives Fazit: "In Anbetracht der Corona-Situation war das Weinfest gut besucht. Wir mussten permanent Nachschub holen, es ist also ausgezeichnet gelaufen.“

Stammkunden helfen Täfertinger Unternehmen

Jüli Yaman aus Täfertingen ist ebenfalls froh, mit ihrem Foodtruck wieder Südtiroler Spezialitäten anbieten zu können. Mit ihrem Unternehmen „Shantylisicious“ ist sie seit acht Jahren auf Festen in der Region unterwegs. „Ohne die privaten Feiern unserer Stammkunden wäre es sehr schlimm gewesen“, erklärt sie am Freitag. Das Weinfest sei mit dem Stadtfest zwar nicht zu vergleichen, aber immerhin "geht wieder was“, so Yaman.

Ähnlich erleichtert ist die Band, die am Freitagabend für die musikalische Begleitung des Abends sorgt. G2 Music aus Augsburg spielen vor allem italienische Popmusik, können aber auch Partystimmung oder gediegenen Klaviersound. Am Freitag kurz nach Eröffnung des Festes sind sie noch mit dem Soundcheck beschäftigt. Frontmann Giuseppe Garieri sagt: "Wir sind glücklich, dass wir wieder starten können.“ Die Corona-Krise hat G2 Music,wie viele andere Künstler auch, schwer getroffen. "Wir werden heuer insgesamt nur sieben Auftritte spielen“, erklärt Bandkollege Bruno Columbro.

Froh, wieder beieinander sitzen zu können: Viele Besucher waren zum Weinfest nach Neusäß gekommen. Bild: Marcus Merk

In einem normalen Jahr seien es an die 50. Trotz allem "tut es gut, dass wieder irgendetwas stattfindet“, sagt Garieri und ergänzt: "Musik darf im Leben einfach nicht fehlen.“

Fazit: Alle haben sich an die Vorschriften gehalten

Alles in allem ist die Stimmung also gut. Auch die bereitgestellten Tische füllen sich am Freitag schnell. Für Organisatorin Veronika Wanninger, die Leiterin des Kulturbüros in Neusäß, ist schon der erste Nachmittag des Weinfestes ein Erfolg: "Wir sind erstaunt, dass um 17 Uhr schon 50 Gäste da sind, also die Hälfte der Plätze belegt ist“, erklärt sie.

Auch ihr Fazit am Sonntagnachmittag fällt positiv aus. Schon am Freitag sei die Grenze von 100 Gästen erreicht worden, ebenso habe es am Samstag ausgesehen, nachdem das Wetter besser wurde. "Alle Besucher haben sich an die Vorschriften gehalten und wertgeschätzt, dass es wieder ein Fest gibt“, betont Wanninger. Auch von den Standbetreibern habe sie positive Rückmeldungen bekommen. Obwohl man sich an das Bild eines Festes, bei dem es viele Freiräume gibt, gewöhnen müsse, sei die Entscheidung, nur 100 Gäste auf das Weinfest zuzulassen, auch im Nachhinein richtig. „So konnte jeder das Fest genießen, ohne Angst haben zu müssen“, erklärt sie.

