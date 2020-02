12:28 Uhr

Das ganze Dorf feiert den 11. Ehlfinger

In Ehingen laufen Fußballgötter und eine „Star-Wars“-Formation im Faschingsumzug mit. Beim Thema Windkraft werden die Nachbarn auf die Schippe genommen.

Von Monika Matzner

Fußgruppen und Fastnachter als Zuschauer am Straßenrand schunkeln auf Augenhöhe zusammen. Der Umzug stockt, die Hände zum Himmel – und der laute Schlachtruf „Ehlfinger Blitz Plaus“ erschallt. Jung und Alt sind auf den Beinen. Ein ganzes Dorf feiert mit beim Ehlfinger-Zug – heuer bereits zum 11. Mal.

Am Dienstag war es wieder so weit: Mit Liveklängen der Ehinger Musikanten und der Westendorfer Jugendkapelle schlängelte sich ab 15.15 Uhr der kleine, überschaubare Gaudiwurm, bei dem nur Fußgruppen und kleine Gefährte unterwegs sind, von Ortlfingen nach Ehingen. Abgefahren war es umso mehr, was beim Ehlfinger alles mitfuhr und -lief: Junge Fußballgötter vom SVE/O einschließlich weiblicher Kickstars, eine „Star-Wars“-Formation oder die Feuerwehrjugend, die laut die Werbetrommel um den Nachwuchs rührte. Auch närrische Gäste aus den benachbarten Ortschaften wie etwa die Kühledahler Ranch, die Initiative Buntes Allmannshofen oder der Bunker Westendorf feierten mit.

Fußballnachwuchs und Faschingstreiben – das passt zusammen. Beim Ehlfinger ging’s entsprechend rund. Bild: Monika Matzner

Ein Einhorn stößt das Windrad um

Lokalkolorit kam beim Ehlfinger nicht zu kurz. Gleich von mehreren Gruppen wurden die Themen Umweltschutz und erneuerbare Energien anvisiert. Gerhard Heindl meinte: „Im Rohrholz einen Windpark – wir finden es stark!“ Die Gegenwehr der Nachbargemeinde Wortelstetten brachte er auf närrische Weise mit dem Ehinger Einhorn als Dorfwappen-Tier und einem Bock, dem Spottnamen der Wortelstetter aus früheren Tagen, zum Ausdruck – indem auf seinem Gefährt ein solcher mit seinen Hörnern ein Windrad umstößt. „Das Einhorn weckt im Bock den Jähzorn!“ war zu lesen.

Die Theaterfreunde mit Prinzessin Paula I. und Prinz Robin I. freuen sich bereits jetzt auf die kommende Freiluft-Theatersaison. Bild: Monika Matzner

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins kamen mit dem Wunsch nach einer klimafreundlichen Zukunft auf den Ehlfinger. „Windrad Ja? – Windrad Nein? – Wie kommt der Strom in die Steckdose rein?“ Und: „Ehingen fit for Future“ war ihr Appell, denn: „Es gibt keinen Planet B!“

Pinguine suchen ein Zuhause

Nicht um Wind, aber um viel Frischluft bei der kommenden Spielsaison ging es bei den Theaterfreunden – denn heuer ist wieder Freilufttheater angesagt. Voller Vorfreude aufs Theaterspiel im Juli wirbelten sie märchenhaft durch das närrische Treiben. Mittendrin das Prinzenpaar Paula I. und Robin I., das majestätisch ins närrische Volk grüßte.

Auch die 11-inger Garde winkte den Zuschauern am Straßenrand zu. Bild: Monika Matzner

Einen glanzvollen Auftritt hatte Familie Hirschbeck. Als „11inger Garde“ kam sie zum 11. Ehlfinger, und ihre Idee samt toller tänzerischer Darbietung war viel mehr als ein Wortspiel. Es ging Schlag auf Schlag mit spaßigen, spritzigen wie ernsten Themen. Eine ganze Schar Pinguine war mit Gepäck zum Ehlfinger gereist auf der Suche nach einer neuen Heimat, denn „zu viel CO2 lässt die Eisberge schmelzen“, mahnten sie.

Schluckimpfungen gegen das Coronavirus

Dass die Ausbreitung des Coronavirus die Menschen beschäftigt, machten gleich mehrere Familien zum Thema ihrer Darbietung. Als mobile Virenfänger hatten sie Notfall-Schluckimpfungen und einen guten Rat parat. Die vielen Zuschauer am Straßenrand, die selbst oft mit fantasievollen Verkleidungen punkteten, spendeten reichlich Beifall und ließen sich gerne einbinden ins bunte Treiben.

Und zum Ehlfinger gehören natürlich Kiachla! Das dachte sich wohl auch die Bäuerin Rosmarie Gump, die am Straßenrand mit 190 Stücken selbst gemachtem Schmalzgebäck „a la Jörglebauer“ aufwartete und hungrigen Zugteilnehmern im Vorbeigehen den Ehlfinger versüßte.

Rosmarie Gump (Mitte) spendierte auch heuer wieder an ihrem Hofeingang selbstgebackene „Kiachla“. Bild: Monika Matzner

Nach knapp einer Stunde erreichte der Gaudiwurm das Ziel Feuerwehrhaus Ehingen. Dort begrüßte Rainer Müller, Zugmoderator und Vorsitzender des Sportvereins, die 21 teilnehmenden Gruppen. Und dort wurde dann noch bis Mitternacht ausgiebig der Kehraus gefeiert, bei bester Verpflegung durch die Feuerwehr. „Klein, aber richtig fein“ war nur eines der vielen Komplimente, die dem Ehlfinger beschert wurden.

Themen folgen