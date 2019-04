vor 19 Min.

Das grüne Klassenzimmer feiert Geburtstag

Das mehrfach ausgezeichnete Projekt in Gessertshausen wird 20 Jahre alt. Auslöser für die Gestaltung der grünen Oase war der Bau der Schwarzachhalle.

Von Marcus Angele

Er ist ein ausgezeichnetes ökologisches Vorbild, ein Erholungs- und Rückzugsort und ein Stück erlebbare und greifbare Natur: Der Schulgarten in Gessertshausen feiert in diesem Jahr mit einem Schulgartenkonzert und einem „Tag der offenen Gartentür“ sein 20-jähriges Bestehen.

„Der beste Schulhof ist der, der nie fertig wird“ – dieses Motto untermauerte bereits bei der Eröffnung im Jahr 1999 den Gedanken, der hinter diesem großen Projekt steht: Er soll dauerhaft die Kreativität, die Fantasie und den verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit der Natur fördern. Und der Freundeskreis, der sich zusammen mit den Schülern, Lehrern, Eltern und der Gemeinde Gessertshausen rührend um den Garten kümmert, erfreut sich immer größerer Beliebtheit und verzeichnet eine stetig steigende Mitgliederzahl an Helfern.

Die Schüler wurden ebenfalls mit ins Boot genommen

Auslöser war der Bau der Schwarzachhalle, bei dem ein großer Teil der als Pausenhof genutzte Wiese verloren ging und das verbliebene Gelände pädagogisch von geringem Nutzen war. Das Lehrerkollegium beschloss daraufhin 1997 das verbliebene Gelände umzugestalten und nach Süden hin auszubauen. Die Schüler wurden ebenfalls mit ins Boot genommen und durften sich in einem Modell einen „Traumschulhof“ basteln. Die besten Ideen flossen in die Gestaltung ein und so wurde aus einer Vision mit tatkräftiger Unterstützung vieler Handwerker, Eltern, Lehrer, Schüler und Dorfbewohner ein ganz besonderer Ort.

Auf den rund 7000 Quadratmetern wurden 10000 Kubikmeter Erde verschoben, 300 Tonnen Bruchsteine verbaut und mehr als 7000 Pflanzen gesetzt. Es entstand unter anderem ein herrlicher Teich mit Wasserspiel und Pumpbrunnen, ein grünes Klassenzimmer, ein Kräutergarten, eine Spielwiese, ein großer Nutzgarten und andere vielfältige Naturräume.

Die Auszeichnungen ließen nicht lange auf sich warten

Im Juli 1999 wurde der Schulgarten von der damaligen Kultusministerin Monika Hohlmeier eingeweiht. Und die Auszeichnungen ließen nicht lange auf sich warten. Der Garten wurde mit dem Hauptschulpreis der Hertie-Stiftung auf Bundesebene, dem Schwarzbräu-Preis und als Umweltschule in Europa für die „Nachhaltige Bestandssicherung des Natur - Erlebnisgartens und Dorfparks Gessertshausen“ gewürdigt.

Das Gelände ist in verschiedene Erlebnisbereiche eingeteilt und reicht von Ruhezonen bis Bewegungsflächen und von Kommunikationsbereiche bis zu Möglichkeiten die Natur von seiner schönsten Seite zu beobachten. Für Rektorin Marion Bittner und ihr Lehrerkollegium ist das „grüne Klassenzimmer“ und der große Teich eine willkommene Abwechslung zum täglichen Schulalltag. Im Sommer findet des Öfteren der Unterricht im Freien statt und einige Veranstaltungen erhalten im Schulgarten einen einladenden Platz.

Ein herrlicher Ort der Begegnung

Im Jahr 2009 gründete sich ein Freundeskreis, der der Schule bei den Arbeiten unter die Arme greift und auch eine Art Bindeglied zur Gemeinde ist. Zwei große Stützen sind hier Manfred Kopp und Johannes Enzler, die viel Freizeit opfern, um Reparaturen oder neue Baumaßnahmen durchzuführen. Maria Kröner, eine der Organisatoren des Freundeskreises, freut sich über die Unterstützung: „Viele fleißige Hände arbeiten hier Hand in Hand wunderbar zusammen und in der Gemeinde beziehungsweise beim Bauhof finden wir immer ein offenes Ohr, wenn wir Hilfe benötigen.“ Unterstützt werden sie immer noch von Ex-Rektor Joachim Tauscher und Elisabeth Rennig. So sieht man die Naturfreunde oft im Garten herumwerkeln. Sie sind die treibenden Motoren, damit der Schulgarten das bleibt was er ist: Ein herrlicher Ort der Begegnung und ein ökologisch wertvoller Ort für die Tier- und Pflanzenwelt mitten in Gessertshausen.

Termine im Schulgarten: Sonntag, 12. Mai, Muttertags-Gottesdienst (Beginn 10 Uhr). Samstag, 29. Juni, Schulgartenkonzert (19 Uhr). Sonntag, 30. Juni, Tag der offenen Gartentür (11 bis 17 Uhr). Samstag, 6. Juli, Schulfest ab 10 Uhr. Im Oktober findet schließlich noch eine Herbstpflegeaktion. Angedacht ist auch eine Botanische Führung.

