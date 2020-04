Das ist die Corona-Kurve im Augsburger Land

Plus Mittlerweile gibt es knapp 280 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Augsburg. So haben sich die Krankheitszahlen seit dem ersten Auftreten des Virus geändert.

Es begann alles mit einer kleinen Zahl: zwei. Vor etwas mehr als einem Monat kam das Coronavirus offiziell im Landkreis Augsburg an. Zwei offiziell bestätigte Fälle meldete das Landratsamt Augsburg am 4. März. Die Betroffenen lebten in Kutzenhausen und Bonstetten.

Einen guten Monat später ist man bei fast 280 Infizierten angelangt, gleichzeitig sind mehr als 300 Menschen im Augsburger Land in Quarantäne. Örtliche Schwerpunkte ließen sich längst nicht mehr ausmachen, alle Kommunen in Bayerns drittgrößtem Landkreis seien gleichermaßen betroffen, heißt es vonseiten des Gesundheitsamtes auf Anfrage unserer Zeitung.

Drei Menschen im Kreis sind an der durch das Virus gestorben

Die Grafik zeigt, wie stark die Zahl der Infizierten innerhalb von 35 Tagen nach oben gegangen ist. Allein in den ersten Tagen des April stieg die Kurve noch einmal steil an. Drei Menschen sind inzwischen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben, gleichzeitig gelten bereits 100 als wieder genesen, fast 1000 Bürger – nämlich 969 – haben die Isolation in der Quarantäne bereits hinter sich. Nach wie vor ist unklar, wie viele Menschen tatsächlich angesteckt sind und die Krankheit unwissentlich weitertragen, weil sie keine Symptome spüren.

Bei der Zahl der amtlich festgestellten Infektionen, die aufgrund der Dauer der Untersuchungen immer der Realität um einige Tage hinterherhinken, war man gerade bei zehn angelangt, als die erste Schulschließung angeordnet wurde. Erwischt hatte es die Grundschule in Adelsried. Noch am gleichen Tag folgten vier weitere Schulen im Landkreis, und es gab 21 Fälle. Das war am 9. März.

Landrat Martin Sailer sprach sich früh für Schulschließungen aus

„Wenn wir die Schulen und Kindertagesstätten geöffnet lassen, weiß ich langsam nicht mehr, wie wir das rechtfertigen sollen“: Dieses Zitat stammt von Landrat Martin Sailer (CSU) vom 12. März. Der Politiker sprach sich für eine landesweite Schließung von Schulen und Kindergärten aus, einen Tag später gab es die entsprechende Ankündigung des Freistaats: Seit 16 März sind „Corona-Ferien“, und wie lange sie dauern werden, sagt bislang niemand.

Noch ein einschneidendes Datum: Am 20. März verkündete Ministerpräsident Markus Söder die jetzt gültigen Ausgangsbeschränkungen, die das öffentliche Leben auf Eis legten. Die offizielle Infiziertenzahl im Landkreis Augsburg an diesem Freitag: 58.

