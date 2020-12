vor 31 Min.

Das ist die Corona-Situation in den Gemeinden im Landkreis Augsburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt ein wenig. Eine Person stirbt und das Landratsamt veröffentlicht neue Gemeindezahlen.

Von Sören Becker

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg ist wieder leicht gesunken. Bisher wurde das Virus hier bei 5386 Menschen belegt, also 122 mehr als am Donnerstag. 524 dieser Infektionen wurden in den letzten sieben Tagen nachgewiesen. Daher sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz von 209,1 auf 206,7. Außerdem veröffentlicht das Landratsamt neue Corona-Zahlen.

So verteilen sich die Infektionen auf die Orte im Landkreis

Bei den vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen handelt es sich am Tag der Veröffentlichung um die Summe der Neuinfizierten der vergangenen zehn Tage.

Die Behörde hat sich bei der Bezugsgröße für diesen Zeitraum entschieden, da positiv auf das Coronavirus getestete Personen zehn Tage als infektiös gelten. "Damit entspricht die Summe der festgestellten Infektionen innerhalb der vergangenen zehn Tage näherungsweise der Zahl der heute positiven Personen", schreibt das Landratsamt. Diese Daten spiegeln nicht die viel zitierte Sieben-Tages-Inzidenz wider. Gemeint ist damit die Zahl der Neuinfektionen pro 1000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Das ist die Situation an den Kliniken im Kreis Augsburg

Laut DIVI-Intensivregister wurde an den Kliniken im Kreis Augsburg ein weiteres Intensivbett geschaffen, so dass die Zahl nun bei 12 liegt. Eines dieser Betten ist frei. Sechs von ihnen sind mit Covid-Patienten belegt. Fünf von ihnen werden intensiv beatmet.

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben, sodass die Zahl der Toten nun bei 63 liegt.

