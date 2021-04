Das neue "Haus der Bildung" in Neusäß setzt neue Maßstäbe

Plus Neusäß sticht Augsburg aus: So setzt der Landkreis Augsburg mit dem Haus der Bildung neue Maßstäbe in der Bildungspolitik.

Diese Idee ist wegweisend für ganz Bayern und stellt die Stadt Neusäß in einigen Bereichen auf eine Stufe mit der großen Nachbarstadt Augsburg: Über das Haus der Bildung, in dem in Zukunft alle Fäden zusammenlaufen, wird Neusäß in wenigen Jahren Kompetenzzentrum für die Bildung von der Grundschule bis zur Erwachsenenbildung sein. Und alle Schulformen und Bildungsträger werden etwas davon haben.

Geeignete Räume machen modernes Lernen erst möglich

Greifbar werden die Verbesserungen für die Volkshochschule ganz unmittelbar sein. Denn nur, wenn geeignete Räume zur Verfügung stehen, kann auch ein breites Angebot an Kursen überhaupt gemacht werden. Bewegungsräume, eine Lehrküche, Zimmer, in denen mit modernen und digitalen Methoden Sprachen gelernt werden können, diese Möglichkeiten hat nicht jede Volkshochschule. Das werden die Kunden schnell merken.

Doch auch die anderen Schularten des Schulzentrums werden profitieren. Wer den Ministerialbeauftragten in der Nähe hat, ist immer ein wenig näher dran an den Entwicklungen aus München, sei es, wenn es um Informationen geht oder um Veränderungen in der immer weiter zusammenwachsenden Schullandschaft. Ein Vorteil, den die Stadt Augsburg in Zukunft an den Landkreis und Neusäß im Besonderen wird abgeben müssen.

