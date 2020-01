vor 5 Min.

Das neue Jahr begrüßt

Reservisten sind dabei

„Mit lautem Krach ins neue Jahr“ – so haben wir gestern ein Foto vom Neujahrsschießen in Achsheim veröffentlicht. Bedauerlicherweise hat sich ein Fehler eingeschlichen. Nicht die Lützelburger Böllerschützen, sondern die Reservistenkameradschaft Gablingen-Lützelburg hat mit dem Schützenverein Achsheim und dem Schützenverein Langweid dieses Spektakel um 12 Uhr mittags am Neujahrstag veranstaltet. (AL)