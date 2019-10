00:34 Uhr

Das neue Pfarrheim ist fertig

Mit dem Erntedankfest wird auch die neue Anlaufstelle in Dietkirch gefeiert: Ein Millionenprojekt, an dem vier Jahre geplant wurde. Ein besonderer Dank ging an die Helfer, die viel Freizeit eingebracht hatten

Von Marcus Angele

Ein besonderes Erntedankfest feierte die Pfarreiengemeinschaft Dietkirch. Nach der Messe mit Domkapitular Monsignore Harald Heinrich wurde das frisch renovierte zentrale Pfarrbüro im Rahmen eines Tages der offenen Tür eingeweiht. Dazu wurden die scheidenden langjährigen Kirchenverwaltungsmitglieder Josef Trometer, Konrad Dietrich und Franz Josef Kopp geehrt.

Erntedank sei auch ein Dank an den Glauben, an die Menschen und an die Freude im Leben. So brachte Domkapitular Harald Heinrich sehr anschaulich den Sinn des Erntedankfestes den Gläubigen im vollen Gotteshaus in Dietkirch näher. „Man sollte seinen Mitmenschen viel öfter mit einem ,Wie schön, dass du da bist‘ begegnen, denn die Seele ernährt sich an der Freude“, sagte er am Ende seiner Predigt.

An diesem besonderen Festtag, der vom Kirchenchor umrahmt wurde, gab es noch weitere Glückwünsche und Danksagungen. Pfarrer Ralf Putz beglückwünschte den frisch geweihten Diakon Marc André Selig aus Margertshausen und freute sich auf die künftig gute Zusammenarbeit. Josef Trometer durfte dann als Projektbeauftragter den Abschluss der Renovierungsarbeiten für das zentrale Pfarrbüro und Pfarrheim verkünden. „Was lange währt, wird endlich gut, und wenn ich das Ergebnis sehe, muss ich sagen, es ist sehr gut geworden“, begann Trometer zufrieden seinen kurzen Vortrag zum Pfarrheim. In seiner Rede ging er hauptsächlich auf die Historie sowie auf die Umbau- und Renovierungsarbeiten ein.

Nach vierjähriger intensiver Planung und Überprüfung begann man 2017 die Umbauarbeiten mit der totalen Entkernung des Gebäudes. Nach nunmehr zwei Jahren ist das Gebäude fertiggestellt. Die Kosten für das Projekt bezifferte Josef Trometer auf über 1,7 Millionen Euro. Neben der Bischöflichen Finanzkammer bedankte er sich bei der Gemeinde Gessertshausen, beim Bezirk Schwaben, beim Landkreis Augsburg sowie bei der bayerischen Landesstiftung für die großzügigen Zuschüsse und Finanzierung des Projekts.

Ein großes Dankeschön ging auch an die zahlreichen Helfer. Als ein Vorzeigebeispiel für Engagement und Gemeinschaftssinn hob Trometer vor allem die alte Kirchenverwaltung mit Otto Trieb, Konrad Dietrich und Franz-Josef Kopp hervor, die mit ihm zusammen fast eintausend Stunden an Eigenleistung in und um den Bau einbrachten. Für ihre Dienste in der Kirchenverwaltung wurden dann Konrad Dietrich für 36 Jahre und Franz-Josef Kopp für sechs Jahre von Monsignore Heinrich und Pfarrer Putz mit einer Urkunde geehrt. Josef Trometer erhielt neben der Urkunde für seine 31-jährige engagierte, verantwortungsvolle und umsichtige Tätigkeit als Kirchenpfleger auch das goldene Ulrichskreuz der Diözese Augsburg überreicht. Bevor der gut besuchte Tag der offenen Tür startete, weihte Domkapitular Harald Heinrich die frisch renovierten Räume des zentralen Pfarrbüros der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch ein.

