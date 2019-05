19:20 Uhr

Das sagen Arbeitgeber zur Zeiterfassung

Laut einem EU-Urteil müssen Überstunden künftig erfasst werden. Die Gewerkschaften freut das. Welche Unternehmen im Augsburger Land damit bereits arbeiten.

Von Philipp Kinne

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshof sorgt für Diskussion. Die Richter in Luxemburg haben am Dienstag entschieden, dass Unternehmen verpflichtet werden, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Nur so lasse sich überprüfen, ob Arbeitszeiten tatsächlich eingehalten werden.

Während das Urteil die Gewerkschaften freut, warnen Wirtschaftsverbände. Sie fürchten, dass die Flexibilität der Arbeitnehmer eingeschränkt wird. Viele Betriebe im Augsburger Land setzen aber schon lange auf die Erfassung der Arbeitszeit.

Die Arbeitszeiten werden schon seit Jahren erfasst

Bei der Betreibergesellschaft des Gersthofer Industrieparks MVV arbeiten über 300 Menschen. Hier werden die Arbeitszeiten schon seit Jahren erfasst, erklärt Ingrid Knöpfle vom MVV. Das gilt zum Beispiel für die rund 100 Auszubildenden. Mit einer elektronischen Karte stempeln sie vor Arbeitsbeginn ein – dann läuft die Zeit. In den Pausen wird ausgecheckt. Überstunden werden erfasst und an den Chef übermittelt. „Wir haben dazu ein Ampelmodell“, erklärt Knöpfle. Solange ein Azubi nur wenige Überstunden ansammelt, ist alles im grünen Bereich. Wird eine bestimmte Anzahl überschritten, schaltet die Ampel auf rot. Knöpfle: „Das bedeutet, dass die Überstunden innerhalb kurzer Zeit abgebaut werden müssen“.

Doch nicht für alle Mitarbeiter des Unternehmens gilt diese Regelung. Bei einigen Unternehmen im Industriepark gibt es feste Schichten. Danach ist Feierabend – Überstunden sammeln sich nicht an. Anders sieht das bei Arbeitnehmern im Büro aus. Hier herrsche die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Überstunden werden also nicht erfasst. Auch gibt es keine festen Arbeitszeiten. Die betroffenen Mitarbeiter schätzen dieses flexible Modell, meint Knöpfle. Doch das Urteil aus Luxemburg könnte hier zu einem Konflikt führen. „Wir haben keine Angst davor“, sagt Knöpfle.

Es gibt feste Arbeitszeiten für alle

Auch bei einem kleinen Handwerksbetrieben, wie der Schreinerei 3S Möbel in Fischach wird bereits auf Erfassung der Überstunden gesetzt. Der Fischacher Schreiner Werner Schuster hat zehn Mitarbeiter. Er sagt: „Wenn einer fehlt, merken wir das schneller als große Unternehmen.“ Dennoch versuche er, auf die Wünsche seiner Mitarbeiter einzugehen. In seinem Betrieb gibt es feste Arbeitszeiten für alle. Doch wenn viel zu tun ist, müsse die Arbeit eben erledigt werden. Deshalb setzt auch der kleine Betrieb auf elektronische Erfassung mit Chip. Bis zu 40 Stunden können gesammelt und freigenommen werden. Wenn sich mehr ansammeln, werden die Überstunden ausgezahlt. Für Schuster ist das eine faire Lösung. Dem Urteil aus Luxemburg sieht er gelassen entgegen.

Wie beim Handwerksbetrieb wird beim Mittelständler Witty Chemie in Dinkelscherben die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter elektronisch erfasst. Ähnlich wie in Gersthofen gibt es auch hier elektronische Karten, mit den ein- und ausgestempelt wird. Das geht aber nur bei den Mitarbeitern, die am Standort in Dinkelscherben Arbeiten. „Unsere Außendienstler erfassen ihre Zeit über das Laptop“, erklärt Sabine Härtel von Witty. Überstunden können gesammelt und in ganzen Tagen abgebaut werden. Härtel stellt fest, dass sich die Ansprüche der Mitarbeiter in den vergangenen Jahren verändert haben. „Flexibilität wird immer wichtiger“, sagt sie. Wo es geht versuche man Heimarbeit zu ermöglichen. Außerdem gebe es viele Mitarbeiter im Unternehmen die nur halbtags oder an einzelnen Tagen in der Woche arbeiten.

