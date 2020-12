vor 19 Min.

Das sagen die Fraktionen im Gersthofer Stadtrat zum Haushalt

Plus Es war wohl die schnellste Haushaltsverabschiedung in der Geschichte Gersthofens. Denn angesichts der Corona-Auflagen verzichteten Bürgermeister Michael Wörle und die Fraktionsvorsitzenden auf Reden und gaben nur schriftliche Statements ab.

Von Gerald Lindner

So wurde der Etat 2021 von den Gersthofer Fraktionen und Gruppierungen in den schriftlichen Äußerungen, welche unserer Redaktion vorliegen, beurteilt:

Frank Arloth (CSU) Der Haushaltsentwurf wurde in den Sitzungen des Finanzausschusses vorberaten; er ist solide angelegt und gerechnet. Aber aus dem Finanzplan ergibt sich, dass die Rücklagen von einstmals circa 75 Millionen Euro 2015 Ende des Jahres aufgebraucht sein werden und dass die nächsten Jahre die Aufnahme von 30 Millionen Euro Schulden vorgesehen ist. An erster Stelle steht die Wasserversorgung. Der Umgang mit dem Störfall ist aber ein "Trauerspiel".

Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Investoren müssen gezwungen werden, jede vierte Neubauwohnung im sozialen Wohnungsbau zu erstellen. Sonst gibt es keine Planungszustimmung mehr für größere Bauprojekte. Wir haben mit dem Bau der Mittelschule und weiteren Kindertageseinrichtungen unsere Hausaufgaben nur teilweise gemacht. Jetzt geht es um die Goethe-Schule. Die Sanierung der Bäder hat Vorrang vor einer Verlagerung. Ein Bäderneubau mit circa 20 Millionen Euro ist derzeit nicht finanzierbar. Wir brauchen für die Gestaltung des "Lochs" intelligente Lösungen, denn sonst wird das "Loch" mit einem Kaufpreis von circa 20 Millionen der teuerste Park der Welt. Und schließlich müssen wir unseren Stadtkern gestalten. Die Verwaltung ist aufgefordert, hier ein Gesamtkonzept vorzulegen.

Herbert Lenz (FW) Wenn man die Zahlen des Haushaltsplans 2021 und des Finanzplans 2021-2024 der Stadt Gersthofen betrachtet, werden wir vermutlich nicht einmal ein blaues Auge davontragen. Für unsere Fraktion steht fest, dass der Kaufpreis für unsere goldene Mitte gut angelegt ist, und zwar in Grund und Boden, der sich vielleicht sogar schon in absehbarer Zeit wieder in bare Münze umwandeln lässt. Erfreulich dagegen ist jedoch die Tatsache, dass sich der Anteil aus der Einkommenssteuer um 1,7 Millionen auf circa 14,2 Millionen Euro erhöhen wird. Natürlich stehen wir auch hundertprozentig hinter der Entscheidung, unsere Bäder für die nächsten fünf bis zehn Jahre so fit zu halten, dass uns genügend Zeit bleibt, in Ruhe einen Neubau beider städtischen Bäder auf den Weg zu bringen.

Josef Koller (W.I.R.) Wir sind gerade noch an Schulden vorbeigeschrammt und die Prognosen unseres Kämmerers machen auch wieder Hoffnung. Den Finger in die Wunde müssen wir aber beim Thema Wasser legen. In meiner letzten Haushaltsrede regte ich an, dass es seriöser wäre, den Wasserpreis aufgrund der anstehenden Investitionen schon für 2020 moderat zu erhöhen, um eine massive und absehbare Erhöhung in 2021 abzufedern. Ergebnis: Wasser in 2021 um 70 Prozent teurer. Für uns ist dies äußerst ungerecht gegenüber Neubürgern und der jungen Generation. Die in 2022 nötigen Kreditaufnahmen sind auf das geringste Maß zu beschränken. Die Finanzierungen müssen immer projektbezogen und mit einem Tilgungsplan versehen sein.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) Vor zehn Jahren war der Höhepunkt der Euro-Krise. Heute stecken wir wieder in einer Krise. Und dennoch: Wir haben einen guten Haushalt für das kommende Jahr. Sind wir morgen und übermorgen dazu in der Lage, Straßen zu bauen und Baugebiete zu erschließen? Die vorgelegten Zahlen bestätigen ein Ja. Wenn man die Aufwendungen für die Vereine zusammenzählt, liegen wir knapp unter einer Million Euro. Mit der Einstellung eines Klima- und Nachhaltigkeitsmanagers im nächsten Jahr wird auch unsere personelle Erwartungshaltung erfüllt.

Albert Kaps (Pro Gersthofen) Wir sind sehr froh, dass sich in der letzten Finanzausschusssitzung die Meinung durchsetzen konnte, keinen Kredit aufzunehmen. Eine Rekordsumme von fast 19 Millionen Euro für die Kreisumlage ist zu viel. Die Stadt zahlte in den Vorjahren 18 Millionen und dieses Jahr 19 Millionen, somit haben wir in den letzten zwei, maximal drei Jahren schon das Gymnasium allein "bezahlt". Allein für die örtlichen Schulen geben wir in den nächsten Jahren fast 40 Millionen aus. Genauso viel wie der Landkreis für unser Gymnasium zahlt (Fördermittel abgezogen).

Markus Brem (BewegungZukunft) Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre und unseren Anspruch "Politik zu wandeln" und "Gersthofen zukunftsfähig zu machen" muss sich die Arbeitsweise signifikant verändern. Momentan macht Bürgermeister Wörle sehr geschickt sozusagen "Ein-Mann-Politik". Der Stadtrat muss sich, gerne anhand des Positionspapieres, jetzt weiter an die Arbeit machen und eine Agenda mit Themenblöcken, Zeitschienen, Prioritäten und Finanzplänen erarbeiten und verabschieden, um die Verwaltung dadurch handlungsfähig zu machen.

