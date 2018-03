vor 58 Min.

Das schleichende Gift unter dem Rathaus

Risse in der Stadtberger Tiefgarage machen eine aufwendige Sanierung nötig. Wie es zu den Schäden im Beton kommt.

Von Maximilian Czysz

Wenn nichts passiert, dann steht das Stadtberger Rathaus irgendwann auf wackeligen Beinen: Das Straßensalz nagt am Beton der Tiefgarage. Deshalb soll die Konstruktion in den nächsten Jahren saniert werden. Rund eine halbe Million kostet das.

Die Risse im Boden und der abbröckelnde Beton am Fuß der Stützsäulen und in der geschwungenen Ab- und Auffahrt der Tiefgarage unter dem neuen Verwaltungsgebäude stechen ins Auge. „Das sind nicht nur optische Mängel. Das hat auch eine statische Relevanz“, erklärt Stadtbaumeister Ulrich Lange. Angst haben muss jetzt aber niemand: Das Rathaus fällt nicht in sich zusammen. Kritisch wird’s, wenn das Straßensalz in die Armierung eintritt und dann das Eisen korrodiert – ein langer, aber gefährlicher Prozess. Denn Wasser und Salze sind schleichendes Gift für Stahlbeton. Auch der Straßenbau hat damit seine liebe Mühe: Immer wieder müssen deshalb Brücken saniert werden – so wie vor zwei Jahren an einer neuralgischen Stelle in Gersthofen.

Für fast eine Million Euro wurde die Bahnhofstraßen-Brücke über die B2 saniert und neu gebaut. Im Straßenbelag hatten vor allem die Lastwagen tiefe Spuren hinterlassen, teilweise gab es dort Höhenunterschiede von bis zu fünf Zentimetern. Durch die Risse im Asphalt und die undichten Dehnungsfugen drangen jahrelang Wasser und Streusalz in das 37 Jahre alte Bauwerk ein und schädigten den Stahlbeton. Im Bereich unterhalb der Brücke brachte der rostende Stahl im Inneren den Beton zum Abplatzen, an den Pfeilern im Mittelbereich waren ganze Brocken abgefallen.

So vorangeschritten sind die Schäden in Stadtbergen nicht. Trotzdem will die Stadt die Sanierung, die Ulrich Lange als aufwendig bezeichnet, angehen. In einigen Wochen sollen die Situation und das Sanierungskonzept den Stadträten vorgestellt werden. Untermauert wird es von einem Gutachten, für das derzeit noch die Einschätzung des Statikers fehlt. Bereits am Donnerstag soll der neue Haushalt verabschiedet werden – mit dabei die halbe Million Euro, die für die Sanierung veranschlagt ist.

Im Stadtberger Bürgersaal, der ebenfalls eine Tiefgarage hat, sind übrigens keine Schäden festgestellt worden. Das Gebäude ist allerdings auch über zehn Jahre jünger als das Rathaus.

