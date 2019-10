04:58 Uhr

Das sind die SPD-Kandidaten für den Stadtrat in Neusäß

Bei der Versammlung in Neusäß wird auch eine Bewerberin für das Bürgermeisteramt in Neusäß angekündigt.

Die SPD Neusäß hat ihre Stadtratskandidaten nominiert und angekündigt, im Januar eine Bürgermeisterkandidatin zu küren.

Die Mitglieder kamen in der Sportgaststätte Hammel zur Aufstellung der Kandidatenliste für den Stadtrat zusammen. Die Genossen begrüßten den Landtagsabgeordneten Harald Güller, der aus Neusäß kommt. Der SPD-Landratskandidat und Unterbezirksvorsitzende Fabian Wamser nannte ausreichend bezahlbaren Wohnraum und die soziale Preisgestaltung im öffentlichen Nahverkehr als wichtige Aufgaben für die Region. Ortsvereinsvorsitzender Ralph Glass forderte die Entwicklung eines zeitgemäßen ÖPNV-Konzepts für Neusäß als Grundlage für effektive Investitionen und Verbesserungen in diesem Bereich. Susanne Höhnle nannte ihr wichtige Perspektiven für mehr Lebensqualität in Neusäß: Jedes Kind muss sicher mit dem Fahrrad zur Schule kommen können, die Stärkung der Sportvereine, der Ausbau der Kinderbetreuung und mehr Anlaufstellen für Senioren.

Für die SPD Neusäß werden sich 20 Kandidaten zur Wahl stellen

Die Lehrerin und Kandidatin auf Platz 1 der SPD Liste stellte den sozialen Zusammenhalt in einer offenen, toleranten und demokratischen Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer Rede. Die Aufstellungsversammlung wurde von Maria Hackl, SPD Ortsvereinsvorsitzende und Gemeinderätin in Aystetten, geleitet. Für die SPD Neusäß werden sich 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen. Die ersten zehn Kandidaten werden doppelt auf dem Wahlvorschlag aufgeführt sein. Die langjährige Stadträtin Hildegard Langenecker steht nicht mehr zur Wahl. Die Nominierung der SPD-Kandidatin für das Bürgermeisteramt ist für den Januar geplant.

Die SPD-Kandidaten in Neusäß im Überblick

1. Susanne Höhnle, Steppach , Lehrerin



, Lehrerin 2. Ralph Glass , Hainhofen , Grundschullehrer, Stadtrat



, , Grundschullehrer, Stadtrat 3. Marlene Ehmann , Neusäß , Lehrerin i.R.



, , Lehrerin i.R. 4. Walter Schedel , Hainhofen , Ingenieur



, , Ingenieur 5. Barbara Heidemann , Steppach , Betriebswirtin i.R., Stadträtin



, , Betriebswirtin i.R., Stadträtin 6. Christian Rindsfüßer, Neusäß , Dipl. Statistiker, Stadtrat



, Dipl. Statistiker, Stadtrat 7. Gertraud Heisler , Hainhofen , Grundschullehrerin



, , Grundschullehrerin 8. Benjamin Gunkel , Neusäß , Sozialplaner



, , Sozialplaner 9. Claudia Frost , Neusäß , Geschäftsführerin



, , Geschäftsführerin 10. Christoph Rösch, Westheim , Berufsschullehrer



, Berufsschullehrer 11. Hermine Bausenhardt , Neusäß , Rentnerin



, , Rentnerin 12. Lukas Stoll , Westheim , Student



, , Student 13. Paul Glass , Hainhofen , Hörakustik-Auszubildender



, , Hörakustik-Auszubildender 14. Walter Ehmann , Neusäß , Sozialarbeiter i.R.



, , Sozialarbeiter i.R. 15. Uwe Seifferer, Hainhofen , Rektor



, Rektor 16. Stefan Bausenhardt , Westheim , Schreinermeister



, , Schreinermeister 17. Thomas Buckel , Neusäß , Beamtenanwärter



, , Beamtenanwärter 18. Marcellinus Höhnle, Steppach , Ingenieur



, Ingenieur 19. Harald Güller , Neusäß , Jurist, Oberregierungsrat a.D., MdL



, , Jurist, Oberregierungsrat a.D., MdL 20. Franz-Josef Eger , Hainhofen , Landschaftsarchitekt



, , Landschaftsarchitekt Ersatzkandidat: Hans Scheiterbauer-Pulkinnen



