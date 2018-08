vor 3 Min.

Das stinkt den Bürgern in Nordendorf

Der Dosencontainer am Bauhof in Nordendorf wurde seit Wochen nicht geleert.

In Nordendorf wird ein Container seit Wochen nicht mehr geleert

Es sieht aus wie in Neapel beim Streik der Müllabfuhr, es ist aber Nordendorf im nördlichen Landkreis. Dort stapeln sich an einem vollen Container am Bauhof die leeren Dosen. Die Situation stinkt sprichwörtlich vielen Bürgern und es herrscht Unverständnis über die Situation. Immerhin sei laut Auskunft von Bürgermeister Elmar Schöniger ein anderer Container in der Gemeinde geleert worden. Der Rathauschef hat schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Müll abgeholt wird, doch es hat bislang nicht gefruchtet.

Zuständig für die Abholung ist die Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH mit Sitz in Augsburg. Kirstin Wesel, die Assistentin der Geschäftsleitung, erklärt, dass es aufgrund der Ferienzeit und der Feiertage teilweise zu Verzögerungen gekommen sei. Derzeit seien die Fahrer, die die Container leeren, aber jeden Tag, außer sonntags, unterwegs. Bis Ende dieser Woche soll laut Wesel dann alles abgefahren werden. (elhö)

Themen Folgen