vor 37 Min.

Das tut sich in den mehr als 120 Gersthofer Vereinen

Vorstände sprechen über die anstehenden Termine. Doch auch das Trinkwasser und eine Versicherung sind Gesprächsthema

Von Diana Deniz

Das Eisstockschützen-Vereinsheim war zur Herbstversammlung der Vereinsvorstände Gersthofen gut gefüllt. Vorsitzender Arne Ziessow übergab zu Beginn Bürgermeister Michael Wörle das Wort. Natürlich war die Wasserqualität in Gersthofen Thema und Wörle leistete detaillierte Aufklärungsarbeit.

Der Obst- und Gartenbauverein Batzenhofen wollte dazu wissen, ob man das Mosthaus dann heuer lieber geschlossen hält, wenn das Wasser aktuell so nicht trinkbar ist. Hier müsse man die Experten befragen. Wörle hob die Bedeutung des Vereinswesens in Gersthofen hervor. Ohne die Vereine hätte es keinen „Brandner Kasper“ gegeben, der von und für Gersthofer auf die Beine gestellt wurde, und auch den Basar der Vereine, der ein Drittel der Einnahmen der Stiftung Hilfe in Not ausmacht, würde es nicht geben. Es sei nicht selbstverständlich, dass zur 1050-Jahr-Feier Batzenhofens, einem Dorffest, sich ein eigener Verein gegründet habe.

„Das Ballonmusical und der Festumzug im Rahmen des 50. Jubiläums der Stadterhebung wäre ohne die Vereine undenkbar gewesen.“

Wörle appellierte an die Versammlung: „Die Termine der Vereine mögen alle bitte stets im Veranstaltungskalender der Stadt Gersthofen eintragen, denn so erscheinen diese auch im Rathausdialog, der wiederum an alle Haushalte geht.“

Ziessow gab schon jetzt zu bedenken, dass 2020 die Vorstände neu gewählt werden müssen. Generell stellt er sich auch gerne in den rund 125 Vereinen als Wahlvorstand zur Verfügung. Er wies darauf hin, dass man beim Bayerischen Ministerium eine kostenlose Ehrenamtsversicherung beantragen kann. „Wer ehrenamtlich für das Gemeinwohl tätig ist, bekommt hier eine kostenlose Haftpflicht- und Unfallversicherung“, sagte Ziessow. Informationen dazu gibt’s unter www.ehrenamtsversicherung.bayern.de.

Am Ende der Sitzung gab es Gutscheine für die Kirchweih – als ein Zuckerl für die ehrenamtliche Arbeit in Gersthofen.

Ziessow gab bei dieser Gelegenheit auch die nächsten anstehenden Termine bekannt. Hier eine Auswahl: Am Samstag und Sonntag, 21./22. September, findet die Gersthofer Gewerbeausstellung Giga statt. Am Sonntag zusätzlich der Blaulichttag der Feuerwehr Gersthofen. Deren Weinfest steigt am Samstag, 28. September.

Am 20. Oktober gibt’s einen Festgottesdienst in Batzenhofen mit Orgeleinweihung. Feste Bestandteile im Jahresprogramm sind der Basar der Vereine (24. November) sowie der Adventsbasar des Frauenbunds Batzenhofen (30. November). Am 1. Dezember um 17 Uhr beginnt ein Adventssingen mit dem Kirchenchor St. Martin in Batzenhofen.

Auch im kommenden Jahr stehen einige Jubiläen an: So gibt’s seit 25 Jahren den Freundeskreis der Förderschule Gersthofen, 100 Jahre Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen, 100 Jahre Naturfreunde, 100 Jahre Soldaten- und Kameradschaftsverein Hirblingen sowie 50 Jahre Kol-La Gersthofen.

Auch einen Blick ins Jahr 2021 gab’s bei der Versammlung: Denn die Stadtkapelle denkt über ein Bezirksmusikfest nach, da dann die Pro-Musica-Plakette wieder vergeben wird. Gerne mit anderen Vereinen gemeinsam, die auch 2021 ein Jubiläum haben.