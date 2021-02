vor 51 Min.

Das war der Grund für den Stromausfall im nördlichen Landkreis Augsburg

Wer in der Nacht zum Donnerstag in Nordendorf und Umgebung Licht haben wollte, musste auf Kerzen oder Taschenlampen ausweichen.

In mehreren Orten im nördlichen Landkreis gab es in der Nacht zum Donnerstag einen Stromausfall, der mancherorts zwei Stunden dauerte. Das war der Grund dafür.

Von Gunter Oley

Für bis zu zwei Stunden hatten Haushalte in Nordendorf und anderen Ortschaften im nördlichen Landkreis Augsburg in der Nacht zum Donnerstag keinen Strom. Das Leiterseil einer Mittelspannungsleitung war gerissen.

Viele Einwohner von Gemeinden im nördlichen Landkreis werden den Stromausfall gar nicht direkt bemerkt, sondern sich gewundert haben, wenn zum Beispiel Wecker oder andere Geräte, deren Uhren auf elektrischen Strom angewiesen sind, ihre Notfalllämpchen blinken ließen. Gegen 2.30 Uhr, also mitten in der Nacht, war der Strom ausgefallen.

Gerissenes Leiterseil verursacht Kurzschluss

Zwischen Kühlenthal und Westendorf sei ein Leiterseil einer 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung gerissen, informieren die Lechwerke, die dort das Stromnetz betreiben. Durch das Reißen des Seils kam es zu einem Kurzschluss, der im Umspannwerk in Ellgau die für solch einen Fall vorgesehenen Sicherungssysteme auslöste.

In der Folge kam es zum Stromausfall in Nordendorf, Westendorf, Kühlenthal. Betroffen waren außerdem die nördlichen Meitinger Ortsteile Langenreichen, Ostendorf und Waltershofen sowie einige Teile von Ellgau.

In Nordendorf, Westendorf und Kühlenthal war der Strom bis zu zwei Stunden weg

Durch das Umschalten auf andere Leitungen habe bis etwa 3.30 Uhr zunächst in den Meitinger Ortsteilen sowie in Ellgau die Stromversorgung schrittweise wieder hergestellt werden können, informiert das Unternehmen. Etwas länger dauerte es in Nordendorf, Westendorf und Kühlenthal, hier lag der Strom in den meisten Haushalten etwa eine Stunde später wieder an.

Im Tagesverlauf wurde begonnen, die defekte Leitung zu reparieren. Aufgrund der Umleitung über die anderen Leitungen des Stromnetzes hat das auf die Stromversorgung aber keine Auswirkungen mehr. Vermutlich waren die extrem niedrigen Temperaturen in der vergangenen Nacht der Grund dafür, dass die Stromleitung gerissen ist.

