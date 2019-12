vor 2 Min.

Das wirklich Wichtige im Leben

Schüler in Langweid befassen sich bei einer Wertewoche mit Frieden und Freundschaft und zeigten Solidarität

Von Sonja Diller

Wie geht Frieden, was ist Freundschaft, was sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Eine Woche lang sind die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Langweid gemeinsam mit ihren Lehrkräften den Dingen auf den Grund gegangen, die für viele Erwachsene ein Rätsel sind. Am Ende der Wertewoche haben sie die Ergebnisse ihren Eltern und vielen Gästen bei einer Präsentation in der Turnhalle vorgestellt. Vor Weihnachten gaben sie den Großen damit eine Menge Stoff zum Nachdenken.

Hilfsbereitschaft ist eine Eigenschaft, die man unbedingt haben sollte, finden die Kinder und Jugendlichen. Was erreicht werden kann, wenn alle dabei an einem Strang ziehen, zeigte sich beim Sponsorenlauf im November. Kinder liefen für andere Kinder bei ungemütlichem Wetter ihre Runden. Firmen, Eltern und Familien griffen im Gegenzug für jeden Kilometer in den Geldbeutel. Am Ende hatten 420 Langweider Schüler rund 1200 Kilometer bewältigt und damit satte 5510 Euro für die Entwicklungshilfeorganisation „Right to play“ gesammelt. Einen dicken Applaus strichen die Kinder dafür ein.

Hoffnung schenken ist noch so ein Wert, der bei den Kindern ganz oben steht. Deshalb haben sie beim Projekt „Aus Meins wird Deins“ der Aktion Hoffnung mitgemacht. Ein gut erhaltenes Kleidungsstück sollte jedes Kind dafür spenden. Sieben große Kartons sind zusammengekommen. Der Erlös kommt Kindern in Jordanien zugute.

Sie haben Theater gespielt, das Lied vom Anderssein gesungen und festgestellt, dass blau-karierte, rot-gefleckte und sogar grün-gestreifte Leute wunderbar zusammenpassen, wenn sie nur miteinander reden und einander akzeptieren, wie sie sind. Abstrakte Begriffe wie Achtsamkeit und Wertschätzung wurden auf den Punkt gebracht.

Greifbares wie Vorsicht in den sozialen Medien, den vernünftigen Umgang mit Nachrichtendiensten auf dem Handy oder eine Anleitung dafür, wie man keine Müllmonster schafft, haben die Klassen in Einzelprojekten auf Plakaten festgehalten.

Auch das Thema Gewalt griffen die Jugendlichen auf. Niemand muss ein Opfer sein. Täter sollen auch wissen, dass sie nicht unbeobachtet sind, sondern sich darauf einstellen müssen, dass andere eingreifen.

Gemeinsam sind wir stark und wir alle können Teil dieser Gemeinschaft sein.

