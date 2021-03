Debatte über Tempo 30: Womit den Menschen mehr geholfen wäre

Plus Die Debatten um Tempo 30 zeigen, wie sehr sich die Menschen vom Verkehr bedrängt fühlen. Wäre es da nicht mehr geholfen, auf manche Fahrt zu verzichten?

Diese Erfahrung ist nicht neu: Wenn es um den Wunsch nach Tempo 30 in den Ortschaften geht, stehen die Behörden bei uns schnell auf der Bremse und verweisen auf die einschlägigen Bestimmungen. Der Weg zum 30er-Schild ist mitunter mühsam.

Dazu zwei Beobachtungen: Erstens: Im grün regierten Baden-Württemberg scheinen die Hindernisse für die 30er-Schilder nicht so groß zu sein. Dort findet sich gefühlt in jeder besseren Ortsdurchfahrt eines, gerne in Gesellschaft eines Blitzers. Das führt zu Beobachtung zwei: Wenn in 30er-Zonen geblitzt wird, erwischt es gehäuft die Einheimischen. Was sogar irgendwie auf der Hand liegt, nachdem die meisten Autofahrten hierzulande für Kurzstrecken unternommen werden.

An dieser Stelle eine Behauptung: Im Grund geht es gar nicht so sehr um die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit. Die immer wiederkehrenden Debatten über Tempo 30 an vielen Orten zeigen vielmehr, wie oft sich Menschen vom weiter wachsenden Autoverkehr bedrängt fühlen. Ob der sich mit Tempolimits an jeder Straßenecke wirksam einhegen lässt - Glaubensfrage. Jeder prüfe sein Fahrverhalten mal selber. Es wäre wohl mehr damit geholfen, auf so manche Autofahrt zu verzichten.

