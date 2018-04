vor 51 Min.

Den Rasen jetzt nur nicht stressen

Perfekt gestutzt und gepflegt - so präsentiert sich der Rasen auf dem Golfplatz in Leitershofen. Greenkeeper Jurij Bojtschuk warnt aber Gartenbesitzer davor, jetzt ihren Rasen schon zu kurz zu schneiden.

Ein Profi verrät, wie man das Grün richtig pflegt und warum jetzt noch Geduld nötig ist. In den Gärten gibt einen neuen Trend.

Von Elli Höchstätter

Die meisten Rasenflächen haben nach dem langen Winter viel von ihrer Pracht eingebüßt. Wer nun am sonnigen Wochenende gleich zum Vertikutierer greifen will, sollte sich aber noch gedulden. Dieser Rat stammt von Jurij Bojtschuk. Er ist Experte in Sachen Rasenpflege und kümmert sich als Greenkeeper um den Golfplatz in Leitershofen.

Erster Schnitt: Der 49-Jährige erklärt: „Jetzt sollte der Rasen erst einmal von Laub und Ästen befreit werden.“ An den ersten Schnitt sollten Gartenfreunde mit Bedacht herangehen. Dafür soll laut Bojtschuk nur ein Drittel des Halms abgenommen werden. Wer jetzt den Rasen gleich kurz schneidet, stresst die Pflänzchen. Sollen die Halme auf Dauer kurz gehalten werden, sollte langsam Schritt für Schritt mit der Mähhöhe nach unten gegangen werden.

Vertikutieren: Auch vom Griff zum Vertikutierer rät Bojtschuk ab. Der Fachagrarwirt für die Golfplatzpflege sagt: „Das Wetter ist noch zu instabil. Damit würde ich noch eine Woche warten.“ Für diese Behandlung brauche der Boden durchschnittlich acht oder neun Grad. Der Grund: Beim Vertikutieren werden auch die Graswurzeln in Mittelleidenschaft gezogen. Kommen dann niedrige Temperaturen, schaden diese dem Grün.

Düngen: Dafür sollte man laut dem Greenkeeper erst einmal warme Tage abwarten. Der Dünger wird dann am besten kurz vor Regen ausgebracht.

Spezialfall Golfplatz: Für diese Flächen sind wahre Grasflüsterer gefragt. Auf dem Golfplatz gibt es Flächen, auf denen der Rasen nur drei Millimeter hoch sein darf. „Das ist so hoch wie der Teppich in der Wohnung“, erklärt Bojtschuk. Dieser Bereich um die Fahne wird bei Turnieren sogar zweimal am Tag gestutzt. Ansonsten gibt es auf dem Platz in Leitershofen unterschiedliche Schnitthöhen bis hin zu sechs Zentimetern.

Der Mähroboter: Der Trend geht zum Mähroboter. Das kann Robert Wink bestätigen. Der 26-Jährige hat sich mit dem Geschäft „Smart Gardening“ in Dinkelscherben selbstständig gemacht. Er ist Spezialist für Mähroboter und Rasenpflege. Wink erklärt: „Es gibt schon Gartenbesitzer, die sich mit einer Rasenfläche von 80 Quadratmetern einen Mähroboter anschaffen.“ Der Vorteil: Das lästige Rasenmähen übernimmt die kleine selbstfahrende Maschine. Der Roboter sorgt täglich für den Mulchschnitt. Die abgeschnittenen Minigrashalme bleiben liegen, verrotten und versorgen den Boden mit Nährstoffen. Das Mähen kostet keinen Schweiß, aber Strom. „Zwischen zwei und fünf Euro monatlich für einen Garten im Privathaushalt“, hat Wink nachgerechnet.

Design: Fast alle Besitzer von Mährobotern geben diesen Geräten Namen, weiß der Experte. „Ich hatte erst einen Kunden, der hat den Roboter Moritz genannt, sein Hund hieß Max“, berichtet Wink und lacht. Die Rasenmäher gibt es übrigens auch in verschiedenen Designs, wie etwa im Porschelook, gestylt als Rennwagen oder mit Personalisierungen. „Auf einem Sportplatz mähen sogar zwei Roboter, der eine im Bayernlook, der andere im 60-er Outfit“, erzählt Wink. Und ja, in diesem Fall kann der 60-er mit dem Roten mithalten.

