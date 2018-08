22.08.2018

Denkmale entdecken

Führungen im Schloss und Gisberthaus

Das Zusmarshauser Schloss und das Gisebert-Haus sind Stationen in Zusmarshausen beim Tag des offenen Denkmals. Dieser findet am Sonntag, 9. September, unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ statt. Bei zwei Führungen können sich Besucher in Zusmarshausen auf Geschichtstour begeben: Die erste Führung um 10 Uhr beginnt am Schlossplatz 8, die zweite Führung um 14 Uhr am Gisebert-Haus. Die kostenlosen Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden.

Der Markt Zusmarshausen war über viele Jahrhunderte im Besitz der Augsburger Fürstbischöfe. Der weltliche Machtapparat des Augsburger Fürstbischofs nannte sich das Hochstift Augsburg, das in Zusmarshausen seinen Pflegamtssitz im Renaissance-Schloss hatte. Die Augsburger Fürstbischöfe waren keine lokalen Herrscher, sondern übten häufig mehrere Ämter aus, und dies im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Am Tag des offenen Denkmals besichtigen Besucher als erste Station das Schloss.

Die zweite Station ist das Gisebert-Haus. Es wurde vom Augsburger Fürstbischof Christoph von Stadion als Spittal im Jahre 1534 erbaut und trägt den Namen eines schottischen Königssohns, der der Legende nach mit seinen Brüdern aus den Highlands den christlichen Glauben ins Zusamtal brachte. (AL)

